Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη εν αναμονή των ηγετών - Δευτέρα απόγευμα η άφιξη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Σημαντικές Επαφές

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου(Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν(Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης(Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), τον Πρόεδρο της Τουρκίας(Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ,(Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας(Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).Ακόμα, ο πρωθυπουργός, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.Επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές και συνεντεύξεις με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA).Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναικαι σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.Ο υπουργός Εξωτερικώναφίχθη στη Ν. Υόρκη το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), ο οποίος θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό σε σειρά συναντήσεων και θα ακολουθήσει παράλληλα το δικό του πρόγραμμα με επίσης πλούσια ατζέντα επαφών και συναντήσεων.Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική.Στο επίκεντρο των συναντήσεων και επαφών του Υπουργού Εξωτερικών θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,Στο πλαίσιο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής Επετείου ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.Ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο οποίο η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία το 2025.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026 και προτεραιότητες της θητείας της είναι η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις και η θαλάσσια ασφάλεια.Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου, υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κορέας.