Ιράν: Δεν εξετάζουμε επί του παρόντος την επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ
Ιράν: Δεν εξετάζουμε επί του παρόντος την επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ
Για συμφωνία με το Ομάν επί του σχεδίου για την κυκλοφορία στο Ορμούζ, έκανε λόγο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών - Προβλέπεται αντίτιμο «για την επίβλεψη της ασφαλούς διέλευσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του εγκλήματος»
Η Τεχεράνη «δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ», επισήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ομάν και Ιράν για την επαναφορά της ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια οδό.
Κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι «η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται πλέον από την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού».
«Όσο συνεχίζονται οι εχθρικές ενέργειες, δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτής της θαλάσσιας οδού. Η επαναλειτουργία της εξαρτάται από τον τερματισμό των παράνομων μέτρων των ΗΠΑ, την άρση του αποκλεισμού και την καταβολή αποζημιώσεων», δήλωσε.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν επικεντρώνονται στον καθορισμό ασφαλούς διαδρόμου για τη ναυσιπλοΐα και επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι «το κλείσιμο των Στενών ήταν αποτέλεσμα της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας και της χρήσης περιφερειακών βάσεων εναντίον του Ιράν».
Τόνισε ακόμη ότι οι συνομιλίες με το Μουσκάτ «δεν έχουν καμία σχέση με πολιτικά ζητήματα».
Όπως είπε, «έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του σχεδίου για τη θαλάσσια κυκλοφορία, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να οριστικοποιηθούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες».
Εξήγησε επίσης ότι θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για την επίβλεψη της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του εγκλήματος στη θάλασσα. Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχει επιβεβαιωθεί πως, σε αντάλλαγμα για την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία, θα εισπράττονται τα σχετικά κόστη και τέλη».
Η συγκεκριμένη αναφορά διαφοροποιείται από την επιβολή ενός γενικού τέλους για τη διέλευση από τα Στενά, ενδεχόμενο το οποίο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκονται ο «τερματισμός των παραβιάσεων», η καταβολή αποζημιώσεων και η απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επιμένει στην ανάγκη ασφαλούς επαναλειτουργίας των Στενών, απειλώντας παράλληλα να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, η οποία θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ενδεχομένως στην επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο που ξέσπασε πριν από πέντε μήνες.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της ανεμπόδιστης εμπορικής ναυσιπλοΐας.
Παρά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικούς μήνες, τόσο το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν άλυτα.
Μάλιστα, η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά προκάλεσε νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από μερικές εβδομάδες.
Κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι «η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται πλέον από την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού».
«Όσο συνεχίζονται οι εχθρικές ενέργειες, δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτής της θαλάσσιας οδού. Η επαναλειτουργία της εξαρτάται από τον τερματισμό των παράνομων μέτρων των ΗΠΑ, την άρση του αποκλεισμού και την καταβολή αποζημιώσεων», δήλωσε.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν επικεντρώνονται στον καθορισμό ασφαλούς διαδρόμου για τη ναυσιπλοΐα και επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι «το κλείσιμο των Στενών ήταν αποτέλεσμα της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας και της χρήσης περιφερειακών βάσεων εναντίον του Ιράν».
Τόνισε ακόμη ότι οι συνομιλίες με το Μουσκάτ «δεν έχουν καμία σχέση με πολιτικά ζητήματα».
Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei:— World Source News (@Worldsource24) August 10, 2026
Iran's role in managing the future of the Strait of Hormuz and ensuring its security, including measures related to safety and mine clearance, is clear. This issue is being pursued within the framework of cooperation between the… pic.twitter.com/73KKDu2LIH
Νέος μηχανισμός για την ασφαλή διέλευσηΟ Μπαγκαΐ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ εξελίσσονται ομαλά και εποικοδομητικά.
Όπως είπε, «έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του σχεδίου για τη θαλάσσια κυκλοφορία, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να οριστικοποιηθούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες».
Εξήγησε επίσης ότι θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για την επίβλεψη της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του εγκλήματος στη θάλασσα. Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχει επιβεβαιωθεί πως, σε αντάλλαγμα για την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία, θα εισπράττονται τα σχετικά κόστη και τέλη».
Η συγκεκριμένη αναφορά διαφοροποιείται από την επιβολή ενός γενικού τέλους για τη διέλευση από τα Στενά, ενδεχόμενο το οποίο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
Οι όροι της Τεχεράνης και η πίεση ΤραμπΤο Ιράν έχει επανειλημμένα τονίσει τις τελευταίες ημέρες ότι η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι η αμερικανική κυβέρνηση να ικανοποιήσει μια σειρά από όρους.
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκονται ο «τερματισμός των παραβιάσεων», η καταβολή αποζημιώσεων και η απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επιμένει στην ανάγκη ασφαλούς επαναλειτουργίας των Στενών, απειλώντας παράλληλα να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, η οποία θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ενδεχομένως στην επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο που ξέσπασε πριν από πέντε μήνες.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της ανεμπόδιστης εμπορικής ναυσιπλοΐας.
Παρά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικούς μήνες, τόσο το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν άλυτα.
Μάλιστα, η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά προκάλεσε νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από μερικές εβδομάδες.
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