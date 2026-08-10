Ο Τζεφ Μπέζος κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στη Λίβερπουλ

Ο ιδρυτής της Amazon,, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στη Λίβερπουλ μέσω επενδυτικής κοινοπραξίας που αναμένεται να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των μετοχών του αγγλικού συλλόγου, γράφει σημερινό δημοσίευμα του SkyNews.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Fenway Sports Group (FSG), η οποία έχει τον έλεγχο της Liverpool από το 2010, φέρεται να προετοιμάζει σχετική ανακοίνωση ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και δεν αποκλείεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα.Επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος είναι ο, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε για πολλά χρόνια μέτοχος της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, ενώ στην κοινοπραξία φέρεται να συμμετέχει επίσης ο, ο οποίος συνίδρυσε το Facebook μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.Η επικείμενη συμφωνία θα προσφέρει στη Λίβερπουλ ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, αφού η περιουσία του Μπέζος εκτιμάται στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια.Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη τριών εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη ως συνιδιοκτητών των «Reds».