ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Ο Τζεφ Μπέζος κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στη Λίβερπουλ
ΚΟΣΜΟΣ
Τζεφ Μπέζος Λίβερπουλ

Ο Τζεφ Μπέζος κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στη Λίβερπουλ

Βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μειοψηφικού «πακέτου» των μετοχών της, γράφει το SkyNews - Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη τριών εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη ως συνιδιοκτητών των «Reds»

Ο Τζεφ Μπέζος κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στη Λίβερπουλ
Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στη Λίβερπουλ μέσω επενδυτικής κοινοπραξίας που αναμένεται να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των μετοχών του αγγλικού συλλόγου, γράφει σημερινό δημοσίευμα του SkyNews.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Fenway Sports Group (FSG), η οποία έχει τον έλεγχο της Liverpool από το 2010, φέρεται να προετοιμάζει σχετική ανακοίνωση ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και δεν αποκλείεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα.

Επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος είναι ο Αμίτ Μπατία, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε για πολλά χρόνια μέτοχος της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, ενώ στην κοινοπραξία φέρεται να συμμετέχει επίσης ο Εντουάρντο Σαβερίν, ο οποίος συνίδρυσε το Facebook μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η επικείμενη συμφωνία θα προσφέρει στη Λίβερπουλ ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, αφού η περιουσία του Μπέζος εκτιμάται στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη τριών εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη ως συνιδιοκτητών των «Reds».

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης