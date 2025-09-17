«Ο Λέων από το Σικάγο», το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στις Ηνωμένες Πολιτείες
Πρόκειται για τη συνέχεια του ντοκιμαντέρ «León de Perú», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και κάλυψε τα χρόνια ιεραποστολής του Ποντίφικα στη Νότια Αμερική
Ένα ντοκιμαντέρ για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Αμερική, το «Leo from Chicago», θα ξεκινήσει σύντομα να προβάλλεται από το κανάλι του Βατικανού.
Σύμφωνα με το Vatican News, το «πορτρέτο» του Ποντίφικα, ο οποίος από τις 8 Μαϊου 2025 ηγείται της Καθολικής Εκκλησίας παγκοσμίως, θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις μαρτυρίες των αδελφών του, Λουίς και Τζον, αλλά και πολλών άλλων, που βρέθηκαν κοντά του.
Δείτε το trailer του «Leo from Chicago»:
Πιο αναλυτικά, το «Leo from Chicago» είναι μια ματιά στην παιδική ηλικία του Πάπα Λέοντα, στους οικογενειακούς δεσμούς, τις φιλίες, τις σπουδές, τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, την κλίση του στο Θεό και τα πρώτα βήματα στην αφιερωμένη ζωή, την κοινωνική του προσφορά, τις αθλητικές καθώς και τις γαστρονομικές του προτιμήσεις. Πρόκειται για μία σε βάθος και, σε πολλά σημεία, πρωτόγνωρη απεικόνιση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.
Το οδοιπορικό, που πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio και Felipe Herrera-Espaliat, ξεδιπλώνεται μέσα από τις γειτονιές του Σικάγου, ξεκινώντας από το σπίτι της οικογένειας Prevost στο Dolton, με αναμνήσεις και ιστορίες που μοιράζονται οι δύο αδελφοί του, Louis Martin και John.
Στη συνέχεια, η διαδρομή οδηγεί στα γραφεία, τα σχολεία και τις ενορίες που διηύθυναν οι Αυγουστινιανοί, στη Θεολογική Καθολική Ένωση και σε μέρη που επισκεπτόταν συχνά ο τότε πατέρας Robert Francis Prevost, όπως το εστιατόριο Aurelio’s Pizza ή το γήπεδο Rate Field, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ Chicago White Sox.
Το ταξίδι συνεχίζεται μέχρι το Πανεπιστήμιο Villanova, λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια, και στο Port Charlotte της Φλόριντα, όπου ζει ο μεγαλύτερος αδελφός του.
Αποκαλύπτεται ένας άνθρωπος που, ακόμη και ως μικρό παιδί, έδειχνε κλίση προς τη θρησκευτική ζωή, «τελώντας» λειτουργίες και απαγγέλλοντας προσευχές στα λατινικά. Παρουσιάζεται ο νέος, που επέλεξε να ενταχθεί στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου, σπούδασε μαθηματικά και θεολογία, δημιούργησε αυθεντικούς δεσμούς με συμφοιτητές του και συμμετείχε σε πρωτοβουλίες για την προστασία της ζωής.
Παράλληλα, αναδεικνύεται ο άνθρωπος, που άφησε την πατρίδα του για να υπηρετήσει στο Περού και που ηγήθηκε ενός από τα πιο παγκόσμια θρησκευτικά τάγματα στον κόσμο με ήρεμη στάση και αποφασιστική ηγεσία, παραμένοντας πάντα ένας άνθρωπος που άκουγε μουσική των δεκαετιών 1960 και 1970, αγαπούσε την οδήγηση, παρακολουθούσε τηλεόραση και ήταν παθιασμένος με το μπέιζμπολ.
Το «Leo from Chicago» είναι μία παραγωγή του Βατικανού σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή του Σικάγου και του El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE). Έρχεται σε συνέχεια του ντοκιμαντέρ «León de Perú», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και κάλυψε τα χρόνια ιεραποστολής του Πρεβόστ στη Νότια Αμερική και θα κυκλοφορήσει σύντομα στα μέσα του Βατικανού.
Ο νεαρός Ρόμπερτ Πρεβόστ ως παιδί, φοιτητής και ιερέαςΣτην παραγωγή καταθέτουν, επίσης, τη μαρτυρία τους περίπου 30 άτομα, που βρίσκονται κοντά στον Πάπα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πλουσιότερου πορτρέτου του ανθρώπου που, από τις 8 Μαΐου, έχει κληθεί να ηγηθεί της παγκόσμιας Εκκλησίας.
Δείτε το «León de Perú»:
