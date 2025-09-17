Ο Τραμπ ανήγγειλε συνέδριο Ρεπουμπλικάνων πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ

Έτσι, τομείς όπου κατοικούν λατινοαμερικανοί ή αφροαμερικανοί κατατμήθηκαν κι εντάχθηκαν σε περιφέρειες όπου είναι εγγυημένες οι νίκες της δεξιάς, για να αποδυναμωθεί η ψήφος στους δημοκρατικούς. Οι ρεπουμπλικάνοι ευελπιστούν έτσι να εξασφαλίσουν άλλες πέντε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Στο οχυρό τους, στην Καλιφόρνια, οι δημοκρατικοί αποφάσισαν να ανταποδώσουν τα ίσα.Ο δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ χάραξε νέο εκλογικό χάρτη που ενδέχεται να εξασφαλίσει στην παράταξή του ακόμη πέντε έδρες στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή, ισοφαρίζοντας έτσι το εγχείρημα στο Τέξας ώστε να ματαιωθεί η προσπάθεια των ρεπουμπλικάνων να αποκτήσουν καθαρό προβάδισμα στο Καπιτώλιο.