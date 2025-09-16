Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Φλόριντα: 12χρονος και 13χρονος τα έκαναν γης μαδιάμ στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους - Προκάλεσαν ζημιές $50.000, τους κατέδωσαν οι μητέρες τους
Φλόριντα: 12χρονος και 13χρονος τα έκαναν γης μαδιάμ στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους - Προκάλεσαν ζημιές $50.000, τους κατέδωσαν οι μητέρες τους
Σύμφωνα με την αστυνομία ως δράστες του βανδαλισμού ταυτοποιήθηκαν ως ο 12χρονος Φέλιξ Κοέν Ρομέρο και ο 13χρονος Μπέντλεϊ Ράιαν Γουίρλι
Ζημιές που ξεπέρασαν τα 50.000 δολάρια προκάλεσαν δύο μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους στη Φλόριντα.
Βίντεο που κατέγραψαν κάμερες στις στολές αστυνομικών που ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις του Friendship Elementary στην περιοχή Ντελτόνα, κατέγραψαν την έκταση της καταστροφής που προκάλεσαν οι δύο ανήλικοι τους οποίους κατέδωσαν στις αρχές οι μητέρες τους.
Οι δύο μαθητές, μεταξύ άλλων, έσπασαν μια γυάλινη πόρτα, κατέστρεψαν το κέντρο πολυμέσων, έσπασαν έπιπλα, πέταξαν βιβλία και έγραψαν γκράφιτι στους τοίχους.
Οι δύο ανήλικοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν την είσοδό τους στη βιβλιοθήκη φορώντας καπέλα και μάσκες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.
Κατά την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι χτύπησαν σε δύο φάσεις την Κυριακή: Αρχικά μπήκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη συνέχεια επέστρεψαν για να «καμαρώσουν» την καταστροφή και να την συνεχίσουν.
Κάθε αγόρι κατηγορείται για δύο αδικήματα διάρρηξης, δύο αδικήματα παράνομης εισόδου σε σχολικό χώρο, κακόβουλη ζημιά και κλοπή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.
Friendship Elementary vandalized
Overnight, deputies responded to a fire alarm at Friendship Elementary School in Deltona. Once on scene, they found a glass door had been shattered and the media center had been vandalized. Two persons of interest were captured on camera but have not been identified. Their photos are in this video and also posted in the comments. If you have information, please contact Det. Bartzer at MBartzer@volusiasheriff.gov.Posted by Volusia Sheriff's Office on Sunday, September 14, 2025
CASE UPDATE: Their moms turned them in. The subjects responsible for the vandalism of Friendship Elementary have been...Posted by Volusia Sheriff's Office on Monday, September 15, 2025
