Δεύτερο πλήγμα στα καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο Τραμπ: Χτυπήσαμε σκάφος, νεκροί τρεις επιβαίνοντες - Βίντεο

Η επιχείρηση σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο διεξήχθη σε διεθνή ύδατα - Για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εκ μέρους της Ουάσινγκτον μιλά ο Μαδούρο

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος βενεζουελάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

«Η επίθεση εξαπολύθηκε καθώς αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκωτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (…) προς τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Επανέλαβε πως τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αντιπροσωπεύουν «απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και για αμερικανικά συμφέροντα ζωτικής σημασίας».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, που διακρίνεται φλεγόμενο μετά την έκρηξη.

Δείτε βίντεο

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει ταχύπλοο το οποίο φερόταν να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είχε καταγγείλει την «επιθετική συμπεριφορά» των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως «δεν πρόκειται για ένταση» μεταξύ των δύο χωρών αλλά για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εκ μέρους της Ουάσινγκτον. Ο Μαδούρο συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις τους στη νότια Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών, κίνηση που έχει προκαλέσει ένταση με τη Βενεζουέλα καθώς την εκλαμβάνει ως απειλή για την ασφάλειά της.

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

Το Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των χωρικών υδάτων της.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και το καλοκαίρι αύξησε σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

