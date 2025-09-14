Να μην κόψει το Ισραήλ τις γέφυρες με τους συμμάχους του στην περιοχή, προειδοποιεί ο Χέρτσογκ

Πρέπει να ενεργούμε διπλωματικά και με δημόσια διπλωματία, να μιλάμε με όλους ζητά ο πρόεδρος της χώρας σε μια έμμεση αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα