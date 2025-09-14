Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Να μην κόψει το Ισραήλ τις γέφυρες με τους συμμάχους του στην περιοχή, προειδοποιεί ο Χέρτσογκ
Πρέπει να ενεργούμε διπλωματικά και με δημόσια διπλωματία, να μιλάμε με όλους ζητά ο πρόεδρος της χώρας σε μια έμμεση αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Το Ισραήλ δεν πρέπει να παραμελήσει τις σχέσεις του με τους περιφερειακούς συμμάχους του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ που πρόσθεσε ότι η χώρα «δεν πρέπει να αποδεχτεί την απομόνωση που επιδιώκουν να μας επιβάλουν οι εχθροί μας».
Αν και ο Χέρτσογκ δεν αναφέρει ονομαστικά τη χώρα, πηγή από γραφείο του διευκρίνισε ότι αναφέρεται πρώτα και κύρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γράφουν οι Times of Israel.
Σε παρέμβασή του κατά την τελετή μνήμης για τους αποθανόντες προέδρους και πρωθυπουργούς του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ είπε ότι υπάρχουν πολλές χώρες «με τις οποίες -παρά τις μερικές φορές πολύ βαθιές διαφωνίες ακόμη και θέσεις που απορρίπτω έντονα- το Ισραήλ έχει εκτεταμένους και σημαντικούς δεσμούς, αλλά και οικονομικούς δεσμούς».
«Αποτελούν μέρος του κόσμου που στρέφεται προς τη Δύση στον οποίο επιδιώκουμε να παραμείνουμε. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ένα μεγάλο και σημαντικό κοινό που υποστηρίζει το Ισραήλ και λαχταρά να ακούσει τη φωνή μας», είπε.
Πρόσθεσε ότι «πρέπει να ενεργούμε διπλωματικά και με δημόσια διπλωματία, με σκοπό και αποφασιστικότητα, χωρίς να παραμελούμε κανένα πεδίο, να μιλάμε με όλους και να ενεργούμε εκ των προτέρων. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους δεσμούς μας. Δεν πρέπει να κόψουμε τις γέφυρές μας».
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι «το Ισραήλ δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοια εχθρότητα. Σίγουρα όχι στους πιο στρατηγικούς και σημαντικούς τομείς. Το μίσος για το Ισραήλ εμφανίζεται με όλη του τη δύναμη, υποχρεώνοντάς μας να αντισταθούμε και να το πολεμήσουμε – με όλα τα μέσα, σε όλα τα μέτωπα».
