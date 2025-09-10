«Ηθελημένη και όχι κατά λάθος» η εισβολή των ρωσικών drone στην Πολωνία, λέει η ύπατη αρμοστής της ΕΕ

«Χθες το βράδυ στην Πολωνία είδαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία» ανέφερε στο Χ η Κάγια Κάλλας