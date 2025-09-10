«Ηθελημένη και όχι κατά λάθος» η εισβολή των ρωσικών drone στην Πολωνία, λέει η ύπατη αρμοστής της ΕΕ
«Ηθελημένη και όχι κατά λάθος» ήταν, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, η εισβολή των ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.
«Χθες το βράδυ στην Πολωνία είδαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία» ανέφερε στο Χ η κυρία Κάλλας.
Παράλληλα διεμήνυσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται απόλυτα αλληλέγγυα στην Πολωνία».
«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται και δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για την Μόσχα, να ενισχύσουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Eastern Border Shield» κατέληξε η Κάγια Κάλλας.
Last night in Poland, we saw the most serious European airspace violation by Russia since the war began, and indications suggest it was intentional, not accidental.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 10, 2025
I am in contact with @SecGenNATO and @radeksikorski.
The EU stands in full solidarity with Poland. (1/2)
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
