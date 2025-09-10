ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει την απόφαση του Τραμπ να απολύσει την Κουκ από τη Fed

Η Κουκ θα παραμείνει στη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή της σε βάθος - Ο Τραμπ είχε ζητήσει την απόλυσή της στα τέλη Αυγούστου επικαλούμενος τραπεζική απάτη