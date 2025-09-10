ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει την απόφαση του Τραμπ να απολύσει την Κουκ από τη Fed
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει την απόφαση του Τραμπ να απολύσει την Κουκ από τη Fed
Η Κουκ θα παραμείνει στη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή της σε βάθος - Ο Τραμπ είχε ζητήσει την απόλυσή της στα τέλη Αυγούστου επικαλούμενος τραπεζική απάτη
Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον εξέδωσε την Τρίτη προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), διασφαλίζοντας την παραμονή στη θέση της μέχρι να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση.
Η δικαστής Τζία Κομπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Δικαστήριο θα εκδώσει διαταγή που θα υποχρεώνει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και το Διοικητικό Συμβούλιο να επιτρέψουν στην Κουκ να συνεχίσει να λειτουργεί ως μέλος του Συμβουλίου για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».
Στο σκεπτικό της, η Κομπ υπογράμμισε πως «το δημόσιο συμφέρον για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας κλίνει υπέρ της επαναφοράς της Κουκ» και πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία αυτή «είναι κρίσιμη για να βοηθά το τραπεζικό σύστημα της χώρας να προάγει τη σταθερότητα».
Η νομική ομάδα της Κουκ υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η απόπειρα του Τραμπ να την απομακρύνει με την κατηγορία της «τραπεζικής απάτης» ήταν παράνομη, καθώς ο νόμος προβλέπει απομάκρυνση μόνο για «αιτία», η οποία συνδέεται με αποδεδειγμένη παρατυπία. Μέχρι στιγμής η Κουκ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.
Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα τέλη Αυγούστου την πρόθεσή του να τη θέσει εκτός ΔΣ, επικαλούμενος καταγγελίες που προήλθαν από πολιτικό του συνεργάτη. «Η κυβερνήτης Κουκ δεν διέπραξε ποτέ τραπεζική απάτη», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα.
Η Fed απέφυγε να σχολιάσει την απόφαση, περιοριζόμενη να δηλώσει πως «θα συμμορφωθεί με κάθε δικαστική εντολή». Ο δικηγόρος της Κουκ, Άμπε Λόουελ, σημείωσε ότι «η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει και επαναβεβαιώνει τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας της Fed από παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις». Προειδοποίησε ότι η παράνομη απομάκρυνσή της «θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα υπονόμευε το κράτος δικαίου».
Η Λίζα Κουκ είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρετεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας της. Πριν από τον διορισμό της, υπήρξε καθηγήτρια Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
