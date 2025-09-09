Η GSF ξεκινά έρευνα για την επίθεση με drone σε πλοίο που μετέφερε την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα - Δείτε βίντεο
«Καταδικάζουμε αυτή την επιθετική ενέργεια και ευχόμαστε καλή τύχη στο πλήρωμα. Η Γαλλία πρέπει να αντιδράσει», αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο Χ - Η Τυνησία αρνείται την επίθεση
Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του - μεταξύ των οποίων και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ - χτυπήθηκε από drone στα ύδατα της Τυνησίας.
«Χθες το βράδυ, η Global Sumud Flottilla έπεσε θύμα επίθεσης με drone. Στο πλοίο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Ρίμα Χασάν και ο Τιάγκο Άβιλ. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επιθετική ενέργεια και ευχόμαστε καλή τύχη στο πλήρωμα. Η Γαλλία πρέπει να αντιδράσει», αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο Χ, στην οποίο ανάρτησε και το δελτίο τύπου για το περιστατικό.
Το σκάφος μετέφερε την επιτροπή διεύθυνσης του στόλου και υπέστη ζημιές από πυρκαγιά στο κύριο κατάστρωμα και στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από αυτό, ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωση.
Σημειώνεται ότι ο στόλος Global Sumud Flotilla for Gaza αποτελείται από περίπου 20 σκάφη που μεταφέρουν ακτιβιστές από 44 χώρες, προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο στόλος έφτασε στην Τυνησία το Σαββατοκύριακο και ήταν αγκυροβολημένος περίπου 80 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Σιντί Μπου Σαΐντ, όταν έλαβε χώρα το περιστατικό - κατήγγειλε ο οργανισμός.
«Κοιμόμουν όταν άκουσα την έκρηξη», δήλωσε ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Ομάρ -ένας από τους δεκάδες ακτιβιστές που κατευθύνονται προς τη Γάζα - σε ανάρτησή του στο Instagram.
BREAKING: New footage from Greta’s boat shows a crew member misfiring a flare, which lands back on the boat.— Eyal Yakoby (@EYakoby) September 9, 2025
These people lie for sport. There was never any drone. pic.twitter.com/GSSSvjy23I
🔴📄 Last night, the Global Sumud Flottilla was the victim of a drone attack. The ship saw carrying notably Greta Thunberg, Rima Hassan and Thiago Ávila. We strongly condemn this act of aggression and wish the crew safety. France must react. https://t.co/OR3kUrjE3F— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025
«Το drone πέταξε πάνω από το σημείο που κοιμόμουν»
«Μια μεγάλη έκρηξη συνέβη ακριβώς δίπλα στη δεξαμενή ντίζελ μας. Τα γειτονικά σκάφη εντόπισαν ένα drone να πλησιάζει. Είπαν ότι πέταξε πάνω από το σημείο όπου κοιμόμουν και μετά πήγε μπροστά και εξερράγη», ανέφερε στην ίδια ανάρτηση.
Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο ειδησεογραφικό μέσο Seen TV τα εξής: «Είδα ένα drone να ρίχνει μια βόμβα πάνω μας... Ξέσπασε φωτιά στο μπροστινό κατάστρωμα, την οποία καταπολεμήσαμε. Τώρα έχει σβήσει. Όλοι είναι ασφαλείς».
Οι Αρχές της Τυνησίας, από την άλλη, δήλωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του σκάφους και ότι οι αναφορές για υποψία επίθεσης με drone στη νηοπομπή «δεν έχουν καμία βάση».
Η εθνική φρουρά της Τυνησίας δήλωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται, αλλά «δεν έχουν εντοπιστεί drones». «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, ξέσπασε φωτιά στα σωσίβια που βρίσκονταν σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι του Σιντί Μπου Σαΐντ», δήλωσε ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Μάλιστα, οι Αρχές της Τυνησίας φέρονται να θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τσιγάρο.
Από την πλευρά της, η GSF ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για την επίθεση με drone και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν μόλις είναι διαθέσιμα. «Οι επιθετικές ενέργειες που αποσκοπούν στον εκφοβισμό και την αποτροπή της αποστολής μας δεν θα μας αποτρέψουν. Η ειρηνική αποστολή μας να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας και να σταθούμε αλληλέγγυοι με τον λαό της συνεχίζεται με αποφασιστικότητα και σθένος», δήλωσε ο οργανισμός.
Μετά την επίθεση, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, όπου ήταν αγκυροβολημένα τα πλοία του στόλου, κουνώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
Ο στόλος αναμένεται να φτάσει στη Γάζα αργότερα αυτό το μήνα, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις είναι πιθανό να αναχαιτίσουν τα πλοία πριν φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας.
Χαρακτηριστικά, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, είχε δηλώσει νωρίτερα την πρόθεση του κράτους να συλλάβει την Γκρέτα Τούνμπεργκ και να την κρατήσει σε φυλακή για τρομοκράτες.
Έρευνα για την επίθεση από τις Αρχές της Τυνησίας και την GSF
