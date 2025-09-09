«Ήταν η ψυχή μου»: Συγκλονίζει ο δίδυμος αδερφός του Ελληνοαυστραλού που τον κατασπάραξε καρχαρίας

Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου, ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου, δήλωσε ο ίδιος