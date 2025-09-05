Πάνω από 450 συλλήψεις σε επιδρομή της ICE σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια
Οι περισσότεροι φέρονται να είναι Κορεάτες υπήκοοι - Πρόκειται για την μεγαλύτερη επιδρομή σε επιχείρηση στην ιστορία της ICE

Μια επιδρομή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια των ΗΠΑ οδήγησε στη σύλληψη 475 παράνομων μεταναστών, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το CNN, η πλειοψηφία των συλληφθέντων είναι Κορεάτες υπήκοοι, ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία της ICE σε ένα μόνο σημείο.

Τα 475 άτομα συνελήφθησαν όταν διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου έκαναν έφοδο στο εργοστάσιο της Hyundai Metaplant, το οποίο εκτείνεται περίπου στα 2.900 στρέμματα.



Σημειώνεται ότι το εν λόγω εργοστάσιο έχει χαρακτηριστεί από τον κυβερνήτη της Τζόρτζια ως ο μεγαλύτερος χώρος οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία της πολιτείας.

Η Hyundai συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου και «δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς εργασίας και μετανάστευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Michael Stewart.

Την ίδια μέρα, εκατοντάδες μίλια μακριά, στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης, δεκάδες εργαζόμενοι σε ένα οικογενειακό εργοστάσιο που παράγει μπάρες διατροφής συνελήφθησαν επίσης κατά τη διάρκεια επιδρομής της ICE, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκαλώντας την οργή της κυβερνήτη Kathy Hochul.

Οι επιδρομές πραγματοποιούνται την ώρα που οι ηγέτες του Σικάγου προετοιμάζονται για πιθανή ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, σε συντονισμό με μια αναμενόμενη επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην πόλη.


