Ο αόρατος πόλεμος της Κίνας με την Δύση και η Salt Typhoon - Πώς χάκερ κλέβουν μυστικά και απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια

Δημοσιεύματα (βασισμένα σε ενημερώσεις του FBI) αναφέρουν επιθέσεις σε περισσότερες από 80 χώρες, με παραβιάσεις σε κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικούς οργανισμούς.Μέχρι τα τέλη του 2024 είχαν επιβεβαιωθεί παραβιάσεις σε τουλάχιστον εννέα αμερικανικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.Επιδιώκει μακροχρόνια, αθόρυβη πρόσβαση με στόχο την παρακολούθηση επικοινωνιών και την απόκτηση μεταδεδομένων, ώστε οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών να παρακολουθούν κινήσεις και επαφές στόχων.Επικεντρώνεται σε δικτυακό εξοπλισμό αιχμής (routers backbone, provider-edge, customer-edge, firewalls, gateways).