To τερμάτισε απατεώνας που ξεγέλασε 80χρονη στην Ιαπωνία: Την έπεισε ότι είναι αστροναύτης που χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει... οξυγόνο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Απατεώνας Αστροναύτης Απάτη

Ο αγνώστων στοιχείων άνδρας γνώρισε μέσω  social media τον Ιούλιο το θύμα του - Της είπε «δέχομαι επίθεση στο διαστημόπλοιο που βρίσκομαι»

Μάριος Καλογερόπουλος
Θύμα ενός άκρως ευφάνταστου απατεώνα έπεσε μια 80χρονη γυναίκα στην Ιαπωνία καθώς κατάφερε να την πείσει ότι είναι αστροναύτης που έχει «κολλήσει» στο διάστημα και χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει... οξυγόνο!

Σύμφωνα με το Sky News, η 80χρονη γνώρισε τον απατεώνα μέσω social media τον Ιούλιο με την αστυνομία να κάνει λόγο για ερωτική απάτη.

Ο αγνώστων στοιχείων άνδρας έπεισε το θύμα του που ζει στο νησί Χοκάιντο, ότι ήταν αστροναύτης. Αφού της «πούλησε» έρωτα, κάποια στιγμή της είπε «είμαι στο διάστημα σε ένα διαστημόπλοιο, δέχομαι επίθεση και χρειάζομαι οξυγόνο».

Χωρίς να αντιλαμβάνεται την απάτη, η 80χρονη πείστηκε στη συνέχεια να δώσει στον άνδρα περίπου 1 εκατ. γιεν (5.700 ευρώ), όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Χοκάιντο.

Τον περασμένο Οκτώβριο το Sky News αποκάλυψε ότι στην Καμπότζη υπήρχε ένα «κέντρο απάτης» στο οποίο εκπαιδεύονται απατεώνες που δρουν σε όλη την Ασία αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη για να κλέβουν καρδιές και χρήματα από τα θύματά τους.

Μάριος Καλογερόπουλος
