Αφγανιστάν: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό
Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων στα συντρίμμια - H διεθνής βοήθεια για τους πληγέντες παραμένει περιορισμένη
Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 ρίχτερ που σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής (31/8) προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, νέα δόνηση 5,5 ρίχτερ χθες το βράδυ (2/9)προκάλεσε και πάλι πανικό στους κατοίκους. Ο δεύτερος σεισμός ισοπέδωσε σπίτια τα οποία είχαν υποστεί μερικές ζημιές από τον πρώτο, δήλωσαν κάτοικοι.
Σχεδόν το σύνολο των θυμάτων (1.411 νεκροί, 3.124 τραυματίες) του σεισμού, ενός από τους πιο φονικούς που έχει καταγραφεί στη χώρα, εντοπίζονται στην επαρχία Κουνάρ, αν και από τη δόνηση επλήγησαν πολύ και οι επαρχίες Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ. Στην περιοχή Νουργκάλ της Κουνάρ αρκετοί άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια και η διάσωσή τους είναι δύσκολη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.
Παράλληλα, οι κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε κάποια χωριά. Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανακοίνωσε ότι ομάδες της αναγκάστηκαν να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα για να «φτάσουν σε ένα χωριό αποκομμένο από τον κόσμο λόγω των κατολισθήσεων, μεταφέροντας τον ιατρικό εξοπλισμό στην πλάτη τους».
Σε διάστημα δύο ημερών το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν οργάνωσε 155 πτήσεις ελικοπτέρων για τη διακομιδή περίπου 2.000 τραυματιών και των συγγενών τους προς νοσοκομεία. Στο Μάζαρ Ντάρα, ένα χωριό στην επαρχία Κουνάρ, δημιουργήθηκε μία μικρή κλινική εκστρατείας προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ωστόσο, στους επιζώντες δεν έχουν δοθεί σκηνές, ώστε να μπορέσουν να προστατευθούν.
Ταυτόχρονα, δεκάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων έπεσαν με αλεξίπτωτο από αεροπλάνα σε περιοχές όπου δεν μπορούν να προσγειωθούν ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά των τραυματιών, επεσήμανε ο Εχσανουλάρ Εχσάν επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην Κουνάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ένας καταυλισμός «για τον συντονισμό της παροχής εφοδίων και έκτακτης βοήθειας». Την ίδια στιγμή δύο ακόμη κέντρα έχουν ανοίξει κοντά στο επίκεντρο του σεισμού για τη διαχείριση της μεταφοράς των τραυματιών, της ταφής των νεκρών και των επιχειρήσεων διάσωσης για τους επιζώντες.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τον σεισμό. Το Αφγανιστάν, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμο με 42 εκατ. κατοίκους, έχει λάβει πολύ λίγη βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα μετά την συγκεκριμένη τραγωδία με τους πόρους για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους πληγέντες είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι.
Μόνο η Ρωσία αναγνωρίζει τις αρχές των Ταλιμπάν και, αφότου αυτοί ανήλθαν στην εξουσία το 2021, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν έχει μειωθεί δραματικά.
Οι επιπτώσεις του σεισμού είναι ακόμη σοβαρότερες λόγω της πρόχειρης κατασκευής των σπιτιών, από ξύλα και πέτρες που δεν προστατεύουν από τους σεισμούς, ενώ παράλληλα το έδαφος στις πληγείσες περιοχές είναι ασταθές έπειτα από πολλές ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).
Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες το βράδυ (2/9) ότι έχει ανάγκη επιπλέον τρία εκατ. δολάρια προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε εξάλλου για τον κίνδυνο εμφάνισης επιδημιών «μεταξύ των ήδη ευάλωτων εκτοπισμένων».
Από το 2021 οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.
Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Από το 1900 στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι σεισμολόγο στο British Geological Survey.
