Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση
Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα, εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα τα επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
622 people killed, hundreds are missing while over 2000 people are injured due to the deadly #earthquake in Eastern Afghanistan . This is really heartbreaking 💔. Prayers for our Afghan brothers and sisters. The world should come forward to help humanity. pic.twitter.com/GdP74aFhrK— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025
Όμως οι περισσότεροι νεκροί, 800, έχουν καταγραφεί στη γειτονική επαρχία Κουνάρ, όπως δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και 2.500 τραυματίες.
This is incredibly sad and I’m so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.— Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025
Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n
Οι αρχές των Ταλιμπάν στέλνουν στην Κουνάρ δεκάδες ελικόπτερα με διασώστες, ενώ στο αεροδρόμιο της Τζαλαλαμπάντ δημοσιογράφοι του AFP είδαν εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να φορτώνουν κυρίως λευκά σάβανα σε ελικόπτερα.
Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Άμυνας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 40 πτήσεις για τη μεταφορά βοήθειας αλλά και την απομάκρυνση δεκάδων νεκρών και τραυματιών.
An earthquake destroyed numerous villages in eastern Afghanistan, killed hundreds of people and injured thousands, a spokesman for the Taliban government said Monday.— The Associated Press (@AP) September 1, 2025
The quake late Sunday hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad. pic.twitter.com/o5fzBrsiOm
Μνήμες από τον σεισμό του 2023
#BREAKING— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 1, 2025
At least 622 people killed in Afghanistan earthquake
6.0 magnitude earthquake struck eastern #Afghanistan near Jalalabad late Sunday
Entire villages in Kunar province destroyed. Officials warn the toll may rise as rescue teams reach remote areas… pic.twitter.com/XecM17Enxc
Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».
Ισοπεδώθηκαν χωριά
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.
«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.
Οι περισσότερες οικογένειες, εξήγησε ο ίδιος, μόλις είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν ή το Ιράν από όπου τους εκδίωξαν οι αρχές.
«Υπάρχουν περίπου 2.000 οικογένειες μεταναστών που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να φτιάξουν το σπίτι τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή που συνορεύει με το Πακιστάν, σημείωσε.
Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.
⚠About 500 people died, over 1 thousand were injured in the #earthquake in #Afghanistan - RTA TV channel— News.Az (@news_az) September 1, 2025
According to the US Geological Survey, an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in the area of the city of #Jalalabad, not far from the border with Pakistan.
A… pic.twitter.com/JxA7GtafRe
Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.
Ο σημερινός όμως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με δημοσιογράφους του AFP να μεταδίδουν ότι ένιωσαν τη δόνηση στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.
Στο μεταξύ η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, μία από τις τελευταίες διεθνείς οργανώσεις που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα, εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη της για τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς».
«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου για να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον αφγανικό λαό».
Αντιδρούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Διπλωμάτες και στελέχη οργανώσεων αρωγής σημειώνουν ότι οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει αλλού στον κόσμο, καθώς και η αγανάκτηση των δωρητών έναντι των πολιτικών που υιοθετούν οι Ταλιμπάν αναφορικά με τις γυναίκες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει το Αφγανιστάν.
«Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.
Η Κίνα είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια «με βάση τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο μέτρο των δυνατοτήτων της», επεσήμανε λίγο αργότερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr