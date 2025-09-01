Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ισοπεδώθηκαν χωριά

Αντιδρούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις

Από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με τοόπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας,στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο, αξιωματούχος της περιοχήςστην επαρχία. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.Οι περισσότερες οικογένειες, εξήγησε ο ίδιος, μόλις είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν ή το Ιράν από όπου τους εκδίωξαν οι αρχές.«Υπάρχουν περίπου 2.000 οικογένειεςπου είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να φτιάξουν το σπίτι τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή που συνορεύει με το Πακιστάν, σημείωσε.Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.Ο σημερινός όμως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με δημοσιογράφους του AFP να μεταδίδουν ότι ένιωσαν τη δόνηση στην, όπως και στοτου, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.Στο μεταξύ η αποστολή τουστο Αφγανιστάν, μία από τις τελευταίες διεθνείς οργανώσεις που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα, εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη της για τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς».«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου για να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια», πρόσθεσε.Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕεξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον αφγανικό λαό».Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.Διπλωμάτες και στελέχη οργανώσεων αρωγής σημειώνουν ότι οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει αλλού στον κόσμο, καθώς και η αγανάκτηση των δωρητών έναντι των πολιτικών που υιοθετούν οι Ταλιμπάν αναφορικά με τις γυναίκες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει το Αφγανιστάν.«Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.Η Κίνα είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια «με βάση τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο μέτρο των δυνατοτήτων της», επεσήμανε λίγο αργότερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.