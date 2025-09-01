Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση

Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Περισσότερους από 800 νεκρούς και τουλάχιστον 2.700 τραυματίες άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 6 Ρίχτερ που έπληξε τη νύχτα το ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί, επιτείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα, εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα τα επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).



Όμως οι περισσότεροι νεκροί, 800, έχουν καταγραφεί στη γειτονική επαρχία Κουνάρ, όπως δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και 2.500 τραυματίες.



Οι αρχές των Ταλιμπάν στέλνουν στην Κουνάρ δεκάδες ελικόπτερα με διασώστες, ενώ στο αεροδρόμιο της Τζαλαλαμπάντ δημοσιογράφοι του AFP είδαν εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να φορτώνουν κυρίως λευκά σάβανα σε ελικόπτερα.

Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Άμυνας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 40 πτήσεις για τη μεταφορά βοήθειας αλλά και την απομάκρυνση δεκάδων νεκρών και τραυματιών.



Μνήμες από τον σεισμό του 2023


Από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.



Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».

Ισοπεδώθηκαν χωριά


Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Απόλυτη καταστροφή στο Αφγανιστάν με πάνω από 800 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά μετά τον ισχυρό σεισμό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Οι περισσότερες οικογένειες, εξήγησε ο ίδιος, μόλις είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν ή το Ιράν από όπου τους εκδίωξαν οι αρχές.

«Υπάρχουν περίπου 2.000 οικογένειες μεταναστών που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να φτιάξουν το σπίτι τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή που συνορεύει με το Πακιστάν, σημείωσε.

Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.



Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Ο σημερινός όμως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με δημοσιογράφους του AFP να μεταδίδουν ότι ένιωσαν τη δόνηση στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Στο μεταξύ η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, μία από τις τελευταίες διεθνείς οργανώσεις που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα, εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη της για τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς».

«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου για να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον αφγανικό λαό».

Αντιδρούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις


Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Διπλωμάτες και στελέχη οργανώσεων αρωγής σημειώνουν ότι οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει αλλού στον κόσμο, καθώς και η αγανάκτηση των δωρητών έναντι των πολιτικών που υιοθετούν οι Ταλιμπάν αναφορικά με τις γυναίκες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει το Αφγανιστάν.

«Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.

Η Κίνα είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια «με βάση τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο μέτρο των δυνατοτήτων της», επεσήμανε λίγο αργότερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

