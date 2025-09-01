Τραγωδία στο Τέξας: 11χρονος που χτυπούσε κουδούνια ως «φάρσα» έπεσε νεκρός από πυρά
Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη χωρίς να έχει γίνει κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής

Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στο Χιούστον του Τέξας, όταν δέχθηκε πυροβολισμό ενώ συμμετείχε σε φάρσα κατά την οποία χτυπούσε κουδούνια σπιτιών και έτρεχε μακριά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press, η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ανήλικος, μαζί με άλλα παιδιά, χτυπούσε κουδούνια σπιτιών και απομακρυνόταν πριν οι ένοικοι προλάβουν να ανοίξουν την πόρτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος Χιούστον, ο 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό και υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σέι Αγουοσιγιάν, δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και πως μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση.

Η υπόθεση του Χιούστον έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγικών περιστατικών που αποδεικνύουν πώς μια φαινομενικά αθώα φάρσα μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμη απειλή, με τις Αρχές να καλούν γονείς και νέους να αντιληφθούν τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, στην Καλιφόρνια, ένας άνδρας καταδικάστηκε για τριπλή ανθρωποκτονία, αφού σκόπιμα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε όχημα τριών εφήβων που είχαν χτυπήσει το κουδούνι του για πλάκα. Οι τρεις ανήλικοι σκοτώθηκαν επί τόπου. Παράλληλα, τον περασμένο Μάιο, στη Βιρτζίνια, άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα έναν 18χρονο που χτυπούσε την πόρτα του στο πλαίσιο βίντεο για το TikTok.

