Πολωνικό F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμών για αεροπορική επίδειξη, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος κατέπεσε σε αεροδρόμιο
Ένα F-16 της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμών ενόψει του αεροπορικού σόου του Ράντομ που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο (30 και 31 Αυγούστου).
Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να πέφτει στο έδαφος, μέσα σε αεροπορική βάση, και αμέσως να υψώνεται μια πύρινη σφαίρα.
Ο πιλότος, όπως φαίνεται από τα πλάνα, έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί.
Το αεροσκάφος, αφού είχε κάνει ελιγμό, πέφτει προς το έδαφος χωρίς να είναι εμφανές αν ο πιλότος έκανε κάτι για να αποτρέψει τη συντριβή.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
🇵🇱 BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 28, 2025
A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show.
The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… pic.twitter.com/DEG0l2fLTK
August 28, 2025
