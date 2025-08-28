Πολωνικό F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμών για αεροπορική επίδειξη, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία F-16 Συντριβή αεροσκάφους

Πολωνικό F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμών για αεροπορική επίδειξη, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε αεροδρόμιο

Πολωνικό F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμών για αεροπορική επίδειξη, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο
23 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα F-16 της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμών ενόψει του αεροπορικού σόου του Ράντομ που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο (30 και 31 Αυγούστου).



Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να πέφτει στο έδαφος, μέσα σε αεροπορική βάση, και αμέσως να υψώνεται μια πύρινη σφαίρα.

Ο πιλότος, όπως φαίνεται από τα πλάνα, έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί.

Το αεροσκάφος, αφού είχε κάνει ελιγμό, πέφτει προς το έδαφος χωρίς να είναι εμφανές αν ο πιλότος έκανε κάτι για να αποτρέψει τη συντριβή.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.


Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
23 ΣΧΟΛΙΑ

