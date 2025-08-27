Morgan Stanley: Η Γαλλία βυθίζεται στην αβεβαιότητα – Προτείνει τα ελληνικά ομόλογα έναντι των γερμανικών
Η Morgan Stanley προτείνει στρατηγική long Ελλάδα – short Γερμανία, ποντάροντας στη σταθερότητα της Αθήνας και την αβεβαιότητα στη Γαλλία, ενόψει των δημοσιονομικών κινδύνων
Η Morgan Stanley τοποθετείται με νέα στρατηγική ανάλυση για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα, δίνοντας βαρύτητα στη Γαλλία και στην πολιτική κρίση που κορυφώνεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Το βασικό της trade call, ωστόσο, αφορά την υπεραπόδοση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας, μια θέση που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στην περιφέρεια και ειδικά στη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας.
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Αν τη χάσει, ο πρόεδρος Μακρόν θα κληθεί είτε να διορίσει νέο πρωθυπουργό είτε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις, η Morgan Stanley προειδοποιεί ότι η αβεβαιότητα θα παραταθεί μήνες, με ορατό τον κίνδυνο να μην εγκριθεί καν προϋπολογισμός για το 2026 πριν τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου.
Η τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,6% το 2025 και το 2026, έναντι 0,9% που αναμένει η αγορά, και δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,1% του ΑΕΠ το 2026, υψηλότερο από τον στόχο Μπαϊρού (4,6%). Το spread των 10ετών γαλλικών ομολόγων (OAT) έναντι bunds ήδη ενσωματώνει «πολιτικό discount», με τη Morgan Stanley να σημειώνει ότι η αγορά προεξοφλεί πιθανές υποβαθμίσεις.
Στο μέτωπο των ομολόγων, η Morgan Stanley επιμένει ότι οι επενδυτές πρέπει να προτιμούν την περιφέρεια της Ευρωζώνης έναντι του πυρήνα. Συγκεκριμένα, προτείνει long στα 4ετή ελληνικά έναντι των γερμανικών, καθώς η σταθερότητα της Αθήνας και η βελτίωση των θεμελιωδών διαφοροποιούν θετικά την Ελλάδα.
Αντίθετα, η Γαλλία, αν και εμφανίζεται «φθηνή» σε όρους αποτιμήσεων, παραμένει στο επίκεντρο κινδύνων, με κρίσιμες ημερομηνίες τις εκδόσεις ομολόγων (4 και 18 Σεπτεμβρίου, 2 και 16 Οκτωβρίου) αλλά και τις αξιολογήσεις: Fitch στις 12/9 (AA- αρνητική προοπτική), Moody’s στις 24/10 και S&P στις 28/11.
Στο χρηματιστήριο, οι γαλλικές μετοχές με υψηλή εγχώρια έκθεση έχασαν ήδη πάνω από 50% των περσινών απωλειών που καταγράφηκαν μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Η Morgan Stanley βλέπει βραχυπρόθεσμο περιορισμό στις πιέσεις, αλλά εκτιμά ότι θα παραμείνει «overhang» για μήνες.
Πολιτική αβεβαιότητα στο Παρίσι
Trade με long Ελλάδα και short Γερμανία
Στο μέτωπο των ομολόγων, η Morgan Stanley επιμένει ότι οι επενδυτές πρέπει να προτιμούν την περιφέρεια της Ευρωζώνης έναντι του πυρήνα. Συγκεκριμένα, προτείνει long στα 4ετή ελληνικά έναντι των γερμανικών, καθώς η σταθερότητα της Αθήνας και η βελτίωση των θεμελιωδών διαφοροποιούν θετικά την Ελλάδα.
Παράλληλα, ξεχωρίζει επιλεκτικές ευκαιρίες: τη Societe Generale ως top pick στις τράπεζες, την Engie στις utilities λόγω προσδοκώμενων αναβαθμίσεων, και midcaps όπως SPIE και Elis που δέχθηκαν υπερβολικό sell-off. Ωστόσο, η Γαλλία στο σύνολό της παραμένει «ουραγός» στο μοντέλο αξιολόγησης ευρωπαϊκών χωρών της τράπεζας.
