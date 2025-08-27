Morgan Stanley: Η Γαλλία βυθίζεται στην αβεβαιότητα – Προτείνει τα ελληνικά ομόλογα έναντι των γερμανικών

Διαβάστε περισσότερα στο

Παράλληλα, ξεχωρίζει επιλεκτικές ευκαιρίες: τη Societe Generale ως top pick στις τράπεζες, την Engie στις utilities λόγω προσδοκώμενων αναβαθμίσεων, και midcaps όπως SPIE και Elis που δέχθηκαν υπερβολικό sell-off. Ωστόσο, η Γαλλία στο σύνολό της παραμένει «ουραγός» στο μοντέλο αξιολόγησης ευρωπαϊκών χωρών της τράπεζας.