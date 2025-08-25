Ο Τραμπ πρότεινε να γίνουν αμερικανικό έδαφος οι βάσεις των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα

Ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους είπε ο Aμερικανός πρόεδρος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του