Ο Τραμπ πρότεινε να γίνουν αμερικανικό έδαφος οι βάσεις των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα
Ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους είπε ο Aμερικανός πρόεδρος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα η Νότια Κορέα να παραχωρήσει το έδαφος στο οποίο βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, επιδιώκοντας να πιέσει αυτόν τον σύμμαχο των ΗΠΑ να πληρώσει περισσότερα σε αντάλλαγμα για την παρουσία περισσότερων από 28.000 στρατιωτών στην επικράτειά του.
«Ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και υπήρξε μια συνεισφορά που έκανε η Νότια Κορέα, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους όπου έχουμε μια μεγάλη στρατιωτική βάση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, απευθυνόμενος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ που καθόταν δίπλα του.
