Πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ έγινε viral για τον λάθος λόγο, δείτε βίντεο
Η αντίδραση της γυναίκας μάλλον δεν ήταν η αναμενόμενη

Viral - αλλά για λάθος λόγο - έχει γίνει στις ΗΠΑ η πρόταση γάμου που έγινε από οπαδό των Red Sox σε αγώνα μπέιζμπολ.

Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.

«Σάρα Λιν θαμε παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.



Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.

Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω...».

Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.

