Πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ έγινε viral για τον λάθος λόγο, δείτε βίντεο
Η αντίδραση της γυναίκας μάλλον δεν ήταν η αναμενόμενη
Viral - αλλά για λάθος λόγο - έχει γίνει στις ΗΠΑ η πρόταση γάμου που έγινε από οπαδό των Red Sox σε αγώνα μπέιζμπολ.
Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.
«Σάρα Λιν θαμε παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.
Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.
Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω...».
Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.
Linda documenting the entire thing is crazy work https://t.co/zk4M7CRQnl pic.twitter.com/Nb1D1Suuv0— Liam Fennessy (@LiamFennessy_) May 4, 2026
They just showed a proposal on the Fenway videoboard in between the top and bottom of the fifth, and it looked like the woman said, "I don't know."— Gabrielle Starr (@gfstarr1) May 3, 2026
