Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα-Πάργα
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΤΕΛ Πάργα ΚΑΡΠΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα-Πάργα

Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα-Πάργα
Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 47χρονου άνδρα ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus TV, περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, με την άφιξη του οχήματος στο ΚΤΕΛ Πάργας, ο οδηγός διαπίστωσε ότι ο επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης