Αγωγή Μασκ σε Apple και OpenAI για μονοπωλιακές πρακτικές στην τεχνητή νοημοσύνη
Δύο εταιρείες του Ελον Μασκ, η νεοφυής xAI και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), κατέθεσαν αγωγή κατά της Apple και της OpenAI, κατηγορώντας τις ότι συνεργάζονται σε ένα «αντιανταγωνιστικό σχέδιο» με στόχο τον αποκλεισμό αντιπάλων στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.
Η υπόθεση κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Βόρειου Τέξας και υποστηρίζει ότι Apple και OpenAI «συνωμότησαν» προκειμένου να διατηρήσουν δεσπόζουσα θέση τόσο στην αγορά των smartphones όσο και σε εκείνη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, η Apple φέρεται να υποβαθμίζει σκόπιμα εφαρμογές που χαρακτηρίζονται ως «super apps» και ανταγωνιστικά chatbots, όπως το Grok της xAI, από την κατάταξη του App Store, ενώ παράλληλα ευνοεί την OpenAI ενσωματώνοντας το ChatGPT στα δικά της προϊόντα. «Εάν το δικαστήριο δεν σταματήσει την παράνομη συμπεριφορά των εναγομένων, θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και εταιρείες όπως οι δικές μας θα υποστούν τις συνέπειες του αθέμιτου αποκλεισμού», αναφέρεται στην αγωγή.
Νωρίτερα τον Αύγουστο, ο Μασκ είχε προειδοποιήσει δημόσια μέσω της πλατφόρμας Χ ότι θα στραφεί νομικά κατά της Apple για «ξεκάθαρη παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας», κατηγορώντας την ότι «συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην κορυφή του App Store».
Εκπρόσωπος της Apple έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το App Store είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι «δίκαιο και αμερόληπτο», φιλοξενώντας «χιλιάδες εφαρμογές» που κατατάσσονται βάσει πολλαπλών κριτηρίων.
Πάντως χρήστες του Χ αμφισβήτησαν τη θέση του Μασκ υπενθυμίζοντας ότι άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως το DeepSeek και το Perplexity, είχαν εμφανιστεί στην πρώτη θέση του App Store τους τελευταίους μήνες.
