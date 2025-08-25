Βίντεο-ντοκουμέντο από την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023
Η οικογένεια του Νιμρόντ Κοέν, που κρατείται όμηρος, ενέκρινε τη Δευτέρα τη δημοσιοποίηση βίντεο
Βίντεο από τη στιγμή της αιχμαλωσίας του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν από τη Χαμάς έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.
Το υλικό ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις όταν εντόπιζαν βίντεο ή άλλα τεκμήρια σχετικά με ομήρους, τα παρουσίαζαν στις οικογένειες, οι οποίες συχνά αποφάσιζαν να τα δημοσιοποιήσουν.
Η οικογένεια του Νιμρόντ Κοέν, που κρατείται όμηρος, ενέκρινε τη Δευτέρα τη δημοσιοποίηση βίντεο. Η οικογένεια είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι ο στρατός καθυστερούσε τη δημοσιοποίηση του υλικού και υποστηρίζει πως οι IDF εξακολουθούν να διατηρούν στη διάθεσή τους περισσότερα βίντεο που αφορούν τον Κοέν.
Στο βίντεο διακρίνεται ο Κοέν να βγαίνει από ένα άρμα μάχης με τη βία από ένοπλους της Χαμάς και να οδηγείται πεζός προς τη Λωρίδα της Γάζας. Μια φωνή στο βίντεο τον διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψει στο Ισραήλ.
Ο Κοέν ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης όταν δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς στα σύνορα, την 7η Οκτωβρίου.
The family of hostage soldier Nimrod Cohen approves for publication a video showing his capture by Hamas terrorists on October 7, 2023. https://t.co/OtAjlMIg8H pic.twitter.com/CBSNpAJuBK— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2025
