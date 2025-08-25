Μια σπάνια ανακάλυψη σε βάθος 2.152 μέτρων: Κατέγραψαν ζωντανό καλαμάρι στην Ανταρκτική - Δείτε βίντεο
Μια σπάνια ανακάλυψη σε βάθος 2.152 μέτρων: Κατέγραψαν ζωντανό καλαμάρι στην Ανταρκτική - Δείτε βίντεο
Πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος παρατηρήθηκε ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον
Οι επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά εικόνες από ένα σπάνιο καλαμάρι της Ανταρκτικής που ζει στον Νότιο Ωκεανό.
Το καλαμάρι της Ανταρκτικής εντοπίστηκε σε βάθος άνω των 2.152 μέτρων στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος παρατηρήθηκε ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με την Daily Mail.
Το καλαμάρι εντοπίστηκε από ερευνητές που επέβαιναν στο ερευνητικό σκάφος του ινστιτούτου Schmidt Ocean, το R/V Falkor (too).
Οι επιστήμονες είχαν σκοπό να αναζητήσουν ζωή σε μια κοιλότητα βάθους 3.000 μέτρων κοντά στο βόρειο άκρο της Ανταρκτικής, που ονομάζεται Powell Basin.
Ωστόσο, όταν ο θαλάσσιος πάγος εμπόδισε τη διέλευσή τους, η ομάδα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) SuBastian, το οποίο έκανε την ανακάλυψη.
Το βίντεο με το καλαμάρι στάλθηκε στην Κατ Μπόλντσταντ, ειδική σε θέματα καλαμαριών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, η οποία το αναγνώρισε ως καλαμάρι του Ανταρκτικού Ωκεανού.
Η ίδια δήλωσε στο National Geographic: «Από ό,τι γνωρίζω, αυτό είναι το πρώτο βίντεο με ζωντανό καλαμάρι αυτού του είδους σε όλο τον κόσμο».
Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν την ύπαρξη του καλαμαριού της Ανταρκτικής για πάνω από 100 χρόνια, όλα τα στοιχεία για τη ζωή του προέρχονταν από νεκρά δείγματα.
Το καλαμάρι έχει βρεθεί σε δίχτυα ψαράδων ή διατηρημένο στο στομάχι άλλων ζώων, αλλά ποτέ ζωντανό στη φύση.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα πλάσματα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε βάθος μεταξύ 1.000 έως 4.000 μέτρων. Σε αυτά τα ακραία βάθη, το μόνο φως είναι αυτό που παράγεται από τα παράξενα ζώα που ζουν εκεί.
Πιθανώς τρομαγμένο από τα έντονα φώτα του ROV στο συνήθως σκοτεινό περιβάλλον του, το καλαμάρι απελευθέρωσε ένα σύννεφο πρασινωπού μελανιού καθώς το σκάφος πλησίαζε.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν το καλαμάρι για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας τα λέιζερ του ROV για να κάνουν μια πρόχειρη μέτρηση του μεγέθους του. Μετά από λίγο, το καλαμάρι της Ανταρκτικής εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Αν και δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το φύλο ή την ηλικία του ζώου από αυτή τη σύντομη συνάντηση, ήταν αρκετό για να προσδιορίσουν το είδος του.
Ο Άλεξ Χάιγουαρντ, οικολόγος από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δηλώνει: «Τα εντυπωσιακά άγκιστρα των πλοκαμιών χρησιμοποιούνται πιθανώς για να αρπάζουν και να υποτάσσουν τα θηράματά τους κατά τη διάρκεια της ενέδρας».
Το καλαμάρι έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλα μάτια που χρησιμοποιεί για να διακρίνει τα πιο μικρά ίχνη φωτός, τόσο για να εντοπίζει τα θηράματά του όσο και για να αποφεύγει τυχόν θηρευτές.
«Η καθημερινή του ζωή είναι πιθανώς ένας συνδυασμός ενεργού κυνηγετικού τρόπου ζωής, προσπαθώντας να πιάσει ψάρια για να φάει, ενώ αποφεύγει τα αρπακτικά», προσθέτει.
