Μια σπάνια ανακάλυψη σε βάθος 2.152 μέτρων: Κατέγραψαν ζωντανό καλαμάρι στην Ανταρκτική - Δείτε βίντεο

Πιθανώς τρομαγμένο από τα έντονα φώτα του ROV στο συνήθως σκοτεινό περιβάλλον του, το καλαμάρι απελευθέρωσε ένα σύννεφο πρασινωπού μελανιού καθώς το σκάφος πλησίαζε.Οι ερευνητές παρακολούθησαν το καλαμάρι για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας τα λέιζερ του ROV για να κάνουν μια πρόχειρη μέτρηση του μεγέθους του. Μετά από λίγο, το καλαμάρι της Ανταρκτικής εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Αν και δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το φύλο ή την ηλικία του ζώου από αυτή τη σύντομη συνάντηση, ήταν αρκετό για να προσδιορίσουν το είδος του.Ο Άλεξ Χάιγουαρντ, οικολόγος από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δηλώνει: «Τα εντυπωσιακά άγκιστρα των πλοκαμιών χρησιμοποιούνται πιθανώς για να αρπάζουν και να υποτάσσουν τα θηράματά τους κατά τη διάρκεια της ενέδρας».Το καλαμάρι έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλα μάτια που χρησιμοποιεί για να διακρίνει τα πιο μικρά ίχνη φωτός, τόσο για να εντοπίζει τα θηράματά του όσο και για να αποφεύγει τυχόν θηρευτές.«Η καθημερινή του ζωή είναι πιθανώς ένας συνδυασμός ενεργού κυνηγετικού τρόπου ζωής, προσπαθώντας να πιάσει ψάρια για να φάει, ενώ αποφεύγει τα αρπακτικά», προσθέτει.