Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ρωσία Κουρίλες Νήσοι

Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων

Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.




