Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και Γερμανία, Τουρκία ζητά ο Λαβρόφ για εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας - Ποιους όρους βάζει το Κρεμλίνο
Σε εκτενή του συνέντευξη στο αμερικανικό NBC, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι ουδέτερη και μην συνδέεται με στρατιωτικά μπλοκ
Ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή Meet the Press του NBC News, ο Λαβρόφ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν συζητήσει το θέμα των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.
Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν είχε θέσει το θέμα των αποτυχημένων συζητήσεων της Κωνσταντινούπολης του 2022.
Σε αυτές τις συζητήσεις, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία), καθώς και άλλες χώρες, σύμφωνα με ένα αντίγραφο του σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.
Ο Λαβρόφ δήλωσε ακόμη στο NBC ότι μια ομάδα που θα περιλαμβάνει μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίσης τη Γερμανία, την Τουρκία και άλλες χώρες, διευκρίνισε ο Λαβρόφ.
«Οι εγγυητές θα εγγυώνται την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην είναι συνδεδεμένη με κανένα στρατιωτικό μπλοκ και να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δημοσίευσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τις δυτικές δυνάμεις εκτός της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση των απόψεων στα ανώτατα κλιμάκια του Κρεμλίνου.
