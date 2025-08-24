Ουκρανικά drones χτύπησαν τη Ρωσία: Πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ και σε τερματικό σταθμό πετρελαίου

Αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της χώρας

Οι επιθέσεις αυτές φαίνεται να ευθύνονται για την άνοδο της τιμής των καυσίμων στη Ρωσία, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ παρά την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας αποδίδει τις υψηλές τιμές «στην εποχική άνοδο της ζήτησης και τις γεωργικές εργασίες», χωρίς να αναφέρεται στις ουκρανικές επιθέσεις.Την Παρασκευή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα του τις δυσκολίες ανεφοδιασμού ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, τον οποίο έχει βομβαρδίσει το Κίεβο, όπως καταγγέλλει.Οι ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 95 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας πάνω από 13 περιφέρειες, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας.Από την πλευρά της η ρωσική υπηρεσία πολιτικής προστασίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν οι πτήσεις για ώρες σε διάφορα αεροδρόμια της χώρας.Ουκρανικά drones στοχοθέτησαν και βιομηχανική επιχείρηση στην πόλη Σιζράν, στη νότια Ρωσία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, αν και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.Οι νέες επιθέσεις της Ουκρανίας, μιας πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, εξαπολύθηκαν την ώρα που η χώρα γιορτάζει σήμερα τα 34 χρόνια της ανεξαρτησίας της.«Ο ουκρανικός λαός δεν θα παραδοθεί ποτέ και δεν θα απαρνηθεί ποτέ την Ανεξαρτησία του», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι σήμερα το πρωί με αφορμή αυτή την επέτειο.Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της χώρας του «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ευρώπης».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ