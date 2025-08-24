Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε δυο «νέους» πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας
Βόρεια Κορέα Πύραυλοι Αντιαεροπορικός θόλος Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε δυο «νέους» πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας

Τις εκτοξεύσεις των νέων πυραύλων επέβλεψε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA 

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε χθες Σάββατο δοκιμαστικές εκτοξεύσεις δυο «νέων» πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, μια μέρα αφού η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ πως προκαλεί εντάσεις στα σύνορα.

Οι εκτοξεύσεις έδειξαν ότι τα νέα βορειοκορεατικά συστήματα έχουν «ανώτερες δυνατότητες μάχης», διαβεβαίωσε το KCNA.



Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους «νέους» πυραύλους, πέραν του ότι «ο τρόπος λειτουργίας και αντίδρασής τους βασίζεται σε μοναδική και ειδική τεχνολογία».

Η ανακοίνωση των νέων δοκιμών γίνεται μια ημέρα μετά την επιβεβαίωση της Νότιας Κορέας πως δυνάμεις του άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά για να απωθήσουν βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασαν για λίγη ώρα τα σύνορα την Τρίτη.

Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ
