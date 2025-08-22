Η Αλβανία, η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα υποσιτισμού στην Ευρώπη - Βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Το ποσοστό κάλυψης του υποσιτισμού στον πληθυσμό της Αλβανίας άγγιξε το 5,4% την περίοδο 2022-2024, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δείκτης αυτός είναι κάτω από 2%
Ως η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου ο υποσιτισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα παρουσιάζεται η Αλβανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) για την περίοδο 2022-2024.
Μπορεί η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών να έχει σχεδόν μηδενικό μέρος πληθυσμού που δεν εξασφαλίζει επαρκή τροφή, ωστόσο η Αλβανία βρίσκεται σε δυσμενή θέση, σε αντίθεση τόσο με τις γειτονικές της χώρες όσο και το ευρωπαϊκό πρότυπο.
Με βάση τις εκτιμήσεις του FAO, η συχνότητα του υποσιτισμού στην Αλβανία εκτιμάται σε περίπου 5,4% του πληθυσμού για το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δείκτης αυτός είναι κάτω από 2%, ποσοστό που κρίνεται, σχεδόν, αμελητέο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανιών, όπως τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο ή η Ελλάδα, το φαινόμενο είναι «αόρατο» στις στατιστικές του FAO, γεγονός που δείχνει ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα είναι πιο σταθερή.
Τα στοιχεία του FAO δείχνουν ότι ο υποσιτισμός στην Αλβανία βρίσκεται σε άνοδο. Στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου (2014-2016), ο υποσιτισμός ήταν στο 4,5%, παραμένοντας σχετικά σταθερός για αρκετά έτη, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ 4,3% και 4,5%.
Ωστόσο, μετά το 2019-2020, παρατηρείται ανοδική τάση. Από 4,3%, η επέκταση του υποσιτισμού στον πληθυσμό της Αλβανίας έφτασε το 5,4% για τα έτη 2020-2021, αυξήθηκε περαιτέρω στο 5,8% το 2021-2022 και έφτασε στο κορυφαίο του σημείο, στο 6,2% κατά την περίοδο 2021-2023.
Συγκεντρωτικά, το 2022-2024, το επίπεδο υποσιτισμού μειώθηκε στο 5,4%, σημειώνοντας ελαφρά βελτίωση, αλλά παραμένοντας σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
Ο FAO αναφέρει ότι η Αλβανία όχι μόνο δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο, αλλά κινδυνεύει επίσης να αυξήσει τη διαφορά της με τις γειτονικές της χώρες όσον αφορά τον δείκτη υποσιτισμού.
