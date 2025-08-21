Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραγωδία στο Κολοσσαίο: Νεκρή 56χρονη ξεναγός
Παρά τις προσπάθειες τουριστών και διασωστών να την επαναφέρουν, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε επί τόπου
Θλίψη προκάλεσε στη Ρώμη ο αιφνίδιος θάνατος 56χρονης ξεναγού μέσα στο Κολοσσαίο, την ώρα που συνόδευε τουρίστες σε συνθήκες ζέστης. Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις εκκλήσεις των επαγγελματιών του κλάδου για επανεξέταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των σημαντικότερων μνημείων της ιταλικής πρωτεύουσας.
Μετά το τραγικό περιστατικό, ο Σύλλογος Πιστοποιημένων Ξεναγών Ιταλίας (AGTA) επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγή του θερινού ωραρίου στο Κολοσσαίο και τον Αρχαιολογικό Χώρο που περιλαμβάνει και τη Ρωμαϊκή Αγορά και τον Παλατίνο Λόφο. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, η εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τις 10 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα έχει καταστεί αφόρητη λόγω της κλιματικής κρίσης.
Ο χώρος σήμερα λειτουργεί από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η AGTA ζητά το ωράριο να μεταφερθεί από τις 7 το πρωί έως τις 8:15 το βράδυ τουλάχιστον κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση εργαζομένων και τουριστών στον μεσημεριανό καύσωνα.
