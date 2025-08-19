Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας και κυρώσεις στη Ρωσία, στο τραπέζι της τηλεδιάσκεψης των «προθύμων»
Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας και κυρώσεις στη Ρωσία, στο τραπέζι της τηλεδιάσκεψης των «προθύμων»
«Υπήρχε πραγματικό πνεύμα ενότητας και κοινός στόχος να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» είπε ο Στάρμερ για τις χθεσινές; επαφές με τον Τραμπ
Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, προήδρευσε μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε εικονική σύνοδο με τη συμμετοχή άνω των 30 ηγετών του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», με αντικείμενο την πρόοδο στις συνομιλίες για την Ουκρανία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου, ο Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο θετικό κλίμα της προηγούμενης συνάντησης, επισημαίνοντας ότι «υπήρχε πραγματικό πνεύμα ενότητας και κοινός στόχος να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».
Ως επόμενο βήμα, ο Στάρμερ παρουσίασε τον σχεδιασμό ώστε οι ομάδες του «συνασπισμού των προθύμων» να συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ενίσχυση των σχεδίων για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, προετοιμάζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας «δύναμης αποτροπής» στην περίπτωση που οι εχθροπραξίες τερματιστούν.
Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης τα επόμενα βήματα για την άσκηση περαιτέρω πίεσης στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας νέων κυρώσεων, έως ότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδείξει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε σοβαρές κινήσεις για τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ κατέστησε σαφές ότι το Λονδίνο παραμένει σε στενό συντονισμό με την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να ενημερώσει εκ νέου τους ηγέτες της συμμαχίας τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, καθώς οι εργασίες προχωρούν.
Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, έγραψε στο X ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να συνεισφέρει με στρατεύματα. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η εργασία για τις λεπτομέρειες».
Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών «αξιολόγησαν τα αποτελέσματα» της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα «με μεγάλο ρεαλισμό». «Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία», τόνισε.
Και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι τόνισε ότι η Δύση είναι ενωμένη «για να οικοδομήσει την ειρήνη και να διασφαλίσει την ασφάλεια των εθνών και των λαών μας».
