Σταρμέρ: Διπλός ο στόχος που πετύχαμε για την Ουκρανία στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο
Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε πως επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδο» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κι έγινε βήμα για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι Πούτιν και Ζελένσκι
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η σύνοδος στον Λευκό Οίκο μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων ηγετών κατέληξε σε πρόοδο ως προς δύο στόχους που το Λονδίνο θεωρούσε καίριους: την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και την προετοιμασία συνάντησης κορυφής ανάμεσα στους προέδρους Ζελένσκι, Πούτιν και Τραμπ.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διεξαχθεί σύντομα διμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνάντηση αυτή, όπως διευκρίνισε, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο στην οποία θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί αναγνωρίζει ξεκάθαρα την αρχή ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.
Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούνται παραμένουν ασαφείς. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξασφάλισε μια παραχώρηση από τη Μόσχα κατά τη σύνοδο της Αλάσκας την Παρασκευή, καθώς το Κρεμλίνο φέρεται να αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να παρασχεθεί στην Ουκρανία μια προστασία παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να δεχθεί την πλήρη ένταξή της στη Συμμαχία.
Αναλυτές επεσήμαναν ότι παραμένει ασαφές γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν την άδεια της Ρωσίας για να προσφέρουν τέτοιες εγγυήσεις. Ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος συνεργάτης του International Institute for Strategic Studies, χαρακτήρισε τη θέση του Γουίτκοφ «κατάπληκτα αδύναμη και ευάλωτη».
Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι – Πούτιν, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε επιφυλακτικό, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένο να «αναβαθμίσει το επίπεδο εκπροσώπησης» στις συνομιλίες με το Κίεβο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι οι δύο ηγέτες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
Good talks with leaders in D.C. yesterday.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 19, 2025
We achieved two important outcomes that move us closer to a just peace in Ukraine and greater security in Europe. pic.twitter.com/Kx2PiJ5wPz
