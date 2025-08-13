Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελέφαντας Ινδία Τουρίστας Selfie

Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο

Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος

Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον σοβαρό τραυματισμό του «πλήρωσε» τουρίστας την απόφασή του να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο τον πήρε στο κυνήγι εκείνος παραπάτησε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον ποδοπατήσει.

Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να βγάλει τη φωτογραφία μπαίνοντας σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν στην περιοχή Καρνατάκα

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα δίπλα στον δρόμο όταν τον τρόμαξε το ξαφνικό φως από τη φωτογραφία του Ρουμάνου τουρίστα.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα, ο τουρίστας από τη Ρουμανία «κληρονόμησε» και ένα πρόστιμο 230 ευρώ και ένα βίντεο στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά που, όπως είπε, προκλήθηκε από την άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας σε προστατευμένες περιοχές με άγρια ζώα.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Χίο - Συνεχή μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών

Δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απατούσε τη σύζυγό του με την νταντά των παιδιών - Τους εγκατέλειψε και έκανε χλιδάτη ζωή με Ferrari και Rolex

Πώς η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο προχώρησε σε αναρτήσεις για τις συγκεντρώσεις για τη Γάζα – ΕΔΕ από το ΥΠΕΞ για το περιστατικό
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης