Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο
Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο
Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος
Με τον σοβαρό τραυματισμό του «πλήρωσε» τουρίστας την απόφασή του να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο τον πήρε στο κυνήγι εκείνος παραπάτησε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον ποδοπατήσει.
Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να βγάλει τη φωτογραφία μπαίνοντας σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν στην περιοχή Καρνατάκα
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα δίπλα στον δρόμο όταν τον τρόμαξε το ξαφνικό φως από τη φωτογραφία του Ρουμάνου τουρίστα.
Εκτός από τα σοβαρά τραύματα, ο τουρίστας από τη Ρουμανία «κληρονόμησε» και ένα πρόστιμο 230 ευρώ και ένα βίντεο στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά που, όπως είπε, προκλήθηκε από την άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας σε προστατευμένες περιοχές με άγρια ζώα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο τον πήρε στο κυνήγι εκείνος παραπάτησε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον ποδοπατήσει.
Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος.
An elephant was seen charging at and trampling a man during a traffic jam in a park in southern India after witnesses said the man had used flash photography that startled the massive animal. pic.twitter.com/5bvo9Qt2ie— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 12, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να βγάλει τη φωτογραφία μπαίνοντας σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν στην περιοχή Καρνατάκα
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα δίπλα στον δρόμο όταν τον τρόμαξε το ξαφνικό φως από τη φωτογραφία του Ρουμάνου τουρίστα.
Εκτός από τα σοβαρά τραύματα, ο τουρίστας από τη Ρουμανία «κληρονόμησε» και ένα πρόστιμο 230 ευρώ και ένα βίντεο στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά που, όπως είπε, προκλήθηκε από την άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας σε προστατευμένες περιοχές με άγρια ζώα.
Ειδήσεις σήμερα:
Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Χίο - Συνεχή μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών
Δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απατούσε τη σύζυγό του με την νταντά των παιδιών - Τους εγκατέλειψε και έκανε χλιδάτη ζωή με Ferrari και Rolex
Πώς η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο προχώρησε σε αναρτήσεις για τις συγκεντρώσεις για τη Γάζα – ΕΔΕ από το ΥΠΕΞ για το περιστατικό
Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Χίο - Συνεχή μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών
Δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απατούσε τη σύζυγό του με την νταντά των παιδιών - Τους εγκατέλειψε και έκανε χλιδάτη ζωή με Ferrari και Rolex
Πώς η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο προχώρησε σε αναρτήσεις για τις συγκεντρώσεις για τη Γάζα – ΕΔΕ από το ΥΠΕΞ για το περιστατικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα