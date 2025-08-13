Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε - Δείτε βίντεο

Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος