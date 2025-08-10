Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε σπίτι στη Τζόρτζια: Είναι παλαιότερο από την Γη, σύμφωνα με καθηγητή γεωλογίας - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Προήλθε από μια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία - Έσπασε για λίγο το φράγμα του ήχου όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης

Ένα θραύσμα μετεωρίτη που έπεσε στην οροφή ενός σπιτιού στη Τζόρτζια των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο έχει διαπιστωθεί ότι είναι δισεκατομμυρίων ετών και προηγείται της Γης, σύμφωνα με έναν καθηγητή γεωλογίας.

«Πολλοί άνθρωποι είδαν την πύρινη σφαίρα», δήλωσε στο Fox News Digital ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, για το θραύσμα μετεωρίτη που, όπως είπε, προήλθε από μια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και έπεσε στη Γη στις 26 Ιουνίου κοντά στην Ατλάντα.



Είπε ότι ειδοποιήθηκε αμέσως για το περιστατικό και πήγε να εξετάσει τι είχε συμβεί, ψάχνοντας στη σοφίτα για το σημείο εισόδου του θραύσματος.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήξερε ότι στην πραγματικότητα είχε μια καθαρή τρύπα στην οροφή», συνέχισε.

Είπε ότι ο μετεωρίτης είχε αφήσει μια τρύπα στο πάτωμα «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας».

Ο Χάρις είπε ότι το αρχαίο θραύσμα έσπασε για λίγο το φράγμα του ήχου όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.




«Αυτά είναι αντικείμενα που ανάγονται στο αρχικό υλικό που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια», εξήγησε ο Χάρις.

«Λοιπόν, στις ημέρες λίγο πριν από τον σχηματισμό των ίδιων των πλανητών, και τουλάχιστον των βραχωδών εσωτερικών πλανητών. Και, ξέρετε, αυτοί είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των βραχωδών πλανητών μας και, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι επιστήμονες ενδιαφέρονται να τους μελετήσουν, επειδή μας δείχνουν μερικές από τις διεργασίες που ήταν ενεργές κατά τις πρώτες ημέρες του ηλιακού συστήματος».

Η Γη πιστεύεται ότι είναι 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια.





