Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε σπίτι στη Τζόρτζια: Είναι παλαιότερο από την Γη, σύμφωνα με καθηγητή γεωλογίας - Δείτε βίντεο

«Αυτά είναι αντικείμενα που ανάγονται στο αρχικό υλικό που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια», εξήγησε ο Χάρις.«Λοιπόν, στις ημέρες λίγο πριν από τον σχηματισμό των ίδιων των πλανητών, και τουλάχιστον των βραχωδών εσωτερικών πλανητών. Και, ξέρετε, αυτοί είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των βραχωδών πλανητών μας και, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι επιστήμονες ενδιαφέρονται να τους μελετήσουν, επειδή μας δείχνουν μερικές από τις διεργασίες που ήταν ενεργές κατά τις πρώτες ημέρες του ηλιακού συστήματος».Η Γη πιστεύεται ότι είναι 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια.