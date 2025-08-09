Η Παλαιστινιακή Αρχή καταγγείλει το ισραηλινό σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως μία νέα «κλιμάκωση»

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δε θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα