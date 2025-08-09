Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Axios: Στην Ισπανία ο Γουίτκοφ, συζητά με το Κατάρ για σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αν και το χάσμα των Ισραηλινών με τη Χαμάς παραμένει μεγάλο
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, Μπάρακ Ραβίντ.
Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες, προσθέτει το Axios.
Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επίσης συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι, ενώ η Ιερουσαλήμ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, «το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου είναι τεράστιο, οπότε η συζήτηση για μια συνολική συμφωνία είναι πιθανό να είναι άσκοπη σε αυτό το στάδιο».
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη είδηση.
Οι συνομιλίες αυτές έρχονται μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, την Πέμπτη, ενός σχεδίου για την πλήρη κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.
🚨🚨שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף נפגש היום (שבת) באיביזה שבספרד עם ראש ממשלת קטאר שייח׳ מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני, כדי לדון עמו על תוכנית לסיום המלחמה תמורת שחרור כל החטופים שמוחזקים בידי חמאס. הפרטים בכתבה שלי ב-@N12News https://t.co/WRnH2TPArm pic.twitter.com/t6PCr75LyH— Barak Ravid (@BarakRavid) August 9, 2025
