Axios: Στην Ισπανία ο Γουίτκοφ, συζητά με το Κατάρ για σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρουγια τη Μέση Ανατολή,θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπουΤο σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες, προσθέτει τοΑνώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επίσης συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι, ενώ η Ιερουσαλήμ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, «το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου είναι τεράστιο, οπότε η συζήτηση για μια συνολική συμφωνία είναι πιθανό να είναι άσκοπη σε αυτό το στάδιο».Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη είδηση.Οι συνομιλίες αυτές έρχονται μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, την Πέμπτη, ενός σχεδίου για την πλήρη κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.