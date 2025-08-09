Axios: Στην Ισπανία ο Γουίτκοφ, συζητά με το Κατάρ για σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Στιβ Γουίτκοφ Ισραήλ Κατάρ Λωρίδα της Γάζας Εκεχειρία Χαμάς

Axios: Στην Ισπανία ο Γουίτκοφ, συζητά με το Κατάρ για σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αν και το χάσμα των Ισραηλινών με τη Χαμάς παραμένει μεγάλο

Axios: Στην Ισπανία ο Γουίτκοφ, συζητά με το Κατάρ για σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, Μπάρακ Ραβίντ.

Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες, προσθέτει το Axios.



Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επίσης συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι, ενώ η Ιερουσαλήμ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, «το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου είναι τεράστιο, οπότε η συζήτηση για μια συνολική συμφωνία είναι πιθανό να είναι άσκοπη σε αυτό το στάδιο».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη είδηση.

Οι συνομιλίες αυτές έρχονται μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, την Πέμπτη, ενός σχεδίου για την πλήρη κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.


Ειδήσεις σήμερα:

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης