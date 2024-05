Ο Μακρόν μεταβαίνει στη Νέα Καληδονία - Γιατί εξεγείρονται οι πολίτες

انتفاضة المستعمرة الفرنسية كاليدونيا ضد فرنسا وفرض الطواريء The French Territory of New Caledonia appears to be on the verge of Civil War pic.twitter.com/cR6NJWxvJf

New Caledonia, a French territory comprising dozens of islands in the South Pacific, is in the midst of what some are calling a bloody struggle for independence against Western colonizers.



Here's what sparked the unrest:

New Caledonia is in flames as indigenous youth are staging widespread "anti-colonialism" riots against white people. What do you think caused this?

🚨🇫🇷One of the last remaining French pacific territories New Caledonia resembles a war zone right now.



The French Government is using it's army to quash indigenous locals who are rising up against the colonisers.



Authorities also decided to ban video app TikTok, which the…

🚨🇦🇿🇫🇷France officially accuses Azerbaijan of masterminding the New Caledonia independence uprising in Australia's backyard.



🇦🇺Why is the Albanese Government not standing up for the exploited indigenous local population of New Caledonia? What happened to all that crap about the…

Pro-independence riots have broken out in New Caledonia



As a colony the island is a retreat for French citizens

But with 'decolonization' only native Kanak people could vote, barring those arriving from France



Now Paris is empowering French residents to vote after only 10 years

France preaches one thing and practices another.



France declared a state of emergency in its colony of New Caledonia after an anti-colonial uprising broke out there



New Caledonia has long sought independence, hoping to support itself through mining. The French sent in the…

Η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει εκτραχυνθεί με τον Λουί Λε Φρανς, Ύπατο Αρμοστή της Δημοκρατίας στη Νέα Καληδονία, να ανακοινώνει σήμερα την ανάπτυξη περισσότερων δυνάμεων ασφαλείας προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι αριθμός των αστυνομικών και χωροφυλάκων στο νησί θα ανέλθει στους«Θα φθάσουν ενισχύσεις για τον έλεγχο των περιοχών που τέθηκαν εκτός τις τελευταίες ημέρες», είπε ο Λε Φρανς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ένα άτομο ύποπτο για ανθρωποκτονία παραδόθηκε στις αρχές.Την οργή των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας έχει προκαλέσειΜένει ακόμα να λάβει τα τρία πέμπτα των ψήφων των βουλευτών της Νέας Καληδονίας.Το κείμενο αυτό έχει στόχοΠρόκειται για τη φυλή που αποτελεί τοκαι απαιτεί αυτοδιάθεση, σε αντίθεση με το 24.1% της «ευρωπαϊκής κοινότητας» που διαμένει στο νησί και τηρεί στενούς δεσμούς με τη γαλλική κυβέρνηση.Για το Παρίσι, η Νέα Καληδονία είναι σημαντική γεωπολιτικά, σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και λόγω των κοιτασμάτων νικελίου που διαθέτει. Το έδαφος αυτό, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων ανατολικά της Αυστραλίας και έχει περίπου 270.000 κατοίκους, απέκτησε εκτεταμένη αυτονομία μέσω της Συμφωνίας της Νουμέα.Οι κάτοικοί του ψήφισαν να παραμείνει τμήμα της Γαλλίας σε καθένα από τρία δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία που πραγματοποιήθηκαν το 2018, το 2020 και το 2021. Ωστόσο, το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας μποϊκόταρε την τελευταία ψηφοφορία λέγοντας ότι δεν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμά της.Τις τελευταίες μέρες, οι διαδηλώσεις έχουν πυροδοτηθεί από την απόφασή της γαλλικής βουλής να γίνει συνταγματική μεταρρύθμιση στη νησιωτική περιοχή, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε ζει εκεί τουλάχιστον μία δεκαετία, να έχει δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές.Οι κάτοικοι της Νέας Καληδονίας και κυρίως το κίνημα των ιθαγενών Κανάκ καταγγέλλουν ότι η απόφαση της γαλλικής εθνοσυνέλευσης έχει στόχο την περιθωριοποίηση των ντόπιων.Από την πλευρά του, ο Μακρόν έχει δηλώσει ότι θα καθυστερήσει τηκαι θα προσκαλέσει εκπροσώπους του πληθυσμού της επικράτειας στο Παρίσι για συνομιλίες για την επίτευξη διευθέτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρέπει να επιτευχθεί νέα συμφωνία έως τον Ιούνιο, διαφορετικά θα την υπογράψει για να γίνει νόμος.Από τις ταραχές που ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε - εκ των οποίων δύο αστυνομικοί και τρεις αυτόχθονες Κανάκ- ενώ οι αρχές έχουν προβεί σε εκατοντάδες συλλήψεις.κηρύσσοντας τη Νέα Καληδονία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 ημέρες.Επιπλέον, απαγόρευσε τη χρήση της πλατφόρμας TikTok μέσω της οποίας επικοινωνούν όσοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις .Το Παρίσι διαμηνύει ότι δεν θα γίνει ανεκτή η βία, όπως είπε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.Από την πλευρά του, ο Λουί Λε Φρανς, Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στη Νέα Καληδονία τόνισε ότι οι επιχειρήσεις για την παροχή τροφίμων και φαρμάκων στο κοινό θα ξεκινήσουν με ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στην εκκαθάριση ναρκοπεδίων, αφαιρώντας οδοφράγματα.Η κυβέρνηση της Νέας Καληδονίας ανέφερε σε δήλωσή της ότι το νησί έχει αποθέματα τροφίμων για δύο μήνες κι ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη διανομή των αγαθών.Στις εργατικές συνοικίες της Νουμεά, που έχουν μεγάλο πληθυσμό αυτόχθονων κατοίκων Κανάκ, έχουν καεί κτίρια ενώ κατεστραμμένα οχήματα παραμένουν στη μέση του δρόμου, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ.Η Νέα Καληδονία είναι μια από τις υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας ανά τον κόσμο.Σήμερα είναι η τρίτη χώρα σε παραγωγή νικελίου,, διαθέτοντας το 25% συνολικών πόρων παγκοσμίως.Επίσης θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες στον νότιο Ειρηνικό, πίσω μόνο από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Χαβάη. Tο κατά κεφαλήν εισόδημα αγγίζει μάλιστα τα 35.000 δολάρια.Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, ένας στους πέντε πολίτες της ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, χωρίς εργασία και πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης.