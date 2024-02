Ο ωραιότερος άνδρας της Γαλλίας: Είναι 23 ετών και εργάζεται ως πωλητής σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, φωτογραφίες

ανδρικής ομορφιάς

Είναι αθλητής και λάτρης του σκι, όπως αναφέρει ο γαλλικός ιστότοπος «20 Minutes».Κάτοχος μεταπτυχιακού στις διεθνείς επιχειρήσεις, υπερασπίζεται εδώ και αρκετά χρόνια ένα θέμα που του αρέσει πολύ: τη δράση έναντι του σχολικού εκφοβισμού. Εξήγησε, μάλιστα, ότι δεν είχε καλές αναμνήσεις τη διάρκεια των σχολικών του ετών.Ασχολείται επίσης με τα ζώα και τον εθελοντισμό στην Εταιρεία Προστασίας των Ζώων (SPA).Ο Σαρλ δεννήθηκε στο Ανεσί της Γαλλίας και, όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, το επόμενο βήμα του είναι η πασαρέλα.Σύντομα, ο νικητής του φετινού διαγωνισμού θα ασχοληθεί με το μόντελινγκ.Συνολικά επιλέχθηκαν φέτος. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από τη αρθρογράφο Ντανιέλ Μορό (TPMP), τον τραγουδιστή Elliott (The Voice), τον παρουσιαστή Ζορντάν ντε Λουξ, τη χορεύτρια Κατρινά Πατσέ (Dancing with the Stars), την ηθοποιό Mαρί Ελέν Λεντινί και, τέλος, την ηθοποιό-σεναριογράφο, Σαντρίν Λε Μπερ.Μια ομάδα με επικεφαλής τον Ξαβιέ ντε Φοντενέ, του γιου της Ζενεβιέβ ντε Φοντενέ εμβληματικής φιγούρας του διαγωνισμού «Μις Γαλλία» που απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023.Η Ζενεβιέβ, η οποία ενσάρκωσε την ιδέα της Γαλλίας για το γυναικείο σικ επί δεκαετίες στο τιμόνι του διαγωνισμού Μις Γαλλία προτού ξεφύγει από τις σύγχρονες απόψεις για τις γυναίκες και το φύλο, πέθανε, πριν από ένα χρόνια σε ηλικίαΓνωστή ως «η κυρία με το καπέλο» επειδή σπάνια κυκλοφορούσε χωρίς καπέλο, η ντε Φοντενέ εντάχθηκε στην επιτροπή της Μις Γαλλία το 1954 και το 1981 ανέλαβε πρόεδρος της επιτροπής, ένα αξίωμα το οποίο διατήρησε επί 25 χρόνια.