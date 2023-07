Ρωσία: Ελπίζει πως θα συναφθεί συμφωνία ειρήνης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, παρότι «ο δρόμος δεν είναι εύκολος»

Nazir Ceyhun Bayramovun Rusiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə keçirdiyi görüşlərə dair

➡️https://t.co/Un6JI6fzx9

-

On the meetings of FM Jeyhun Bayramov with FMs of 🇷🇺&🇦🇲within his working visit to Russia

➡️https://t.co/2cwfljy1He pic.twitter.com/Ie2mAmBRUS