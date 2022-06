Πόλεμος στην Ουκρανία - Οκτώ Έλληνες διπλωμάτες απελαύνει η Ρωσία - «Αβάσιμη η απόφαση της Μόσχας» απαντά η Αθήνα

Κλείσιμο

«Ανεπιθύμητα πρόσωπα» χαρακτήρισε η Μόσχα οκτώ Έλληνες διπλωμάτες, δίνοντάς τους οκτώ ημέρες για να φύγουν από χώρα, όπως γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.Tο ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελληνίδα πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις πάνω στη «συγκρουσιακή», όπως τη χαρακτηρίζει η Δούμα, «πορεία που ακολουθούν οι ελληνορωσικές σχέσεις, δεδομένης της στρατιωτικής βήθειας από την Αθήνα στο Κίεβο».Στην ίδια δήλωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ, υπογράμμισε ότι η απέλαση έρχεται ως απάντηση στην απόφαση της Αθήνας να χαρακτηρίσει, πριν από λίγο διάστημα, ανεπιθύμητα πρόσωπα Ρώσους διπλωμάτες.«Στις 27 Ιουνίου κλήθηκε στο ΥΠΕΞ της Ρωσίας η πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία Αι.Νασίκα, στην οποία εκφράστηκε κατηγορηματική διαμαρτυρία σχετικά με τη συγκρουσιακή πορεία των ελληνικών Αρχών ως προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής εξοπλισμού και πολεμικών μέσων στο καθεστώς του Κιέβου και την κήρυξη ομάδας Ρώσων διπλωματών στην Ελλάδα persona non grata.Στην πρέσβη επιδόθηκε νότα με την κοινοποίηση ότι ωςοκτώ Έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι στη Ρωσία κηρύσσονται persona non grata και οφείλουν να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας εντός οκτώ ημερών. Έγινε ενημέρωση και για άλλα βήματα, που λαμβάνονται από τη ρωσική πλευρά και σχετίζονται με τη λειτουργία των διπλωματικών αντιπροσωπειών της Ελλάδας στη Ρωσία.Υπογραμμίστηκε ότι λόγος γίνεται για ευθεία συνέπεια των μη φιλικών ενεργειών, την πρωτοβουλία των οποίων είχαν οι Αρχές της Ελλάδας. Ολόκληρη η ευθύνη γι’ αυτό το γεγονός ανήκει αποκλειστικά στην Αθήνα. Υπεδείχθη ότι σε περίπτωση συνέχισης της αντιρωσικής πολιτικής διατηρούμε το δικαίωμα σε απαντητική αντίδραση».Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς για τη ρωσική απόφαση, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει την προσήλωση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.«Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την κήρυξη οκτώ στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, καθώς και του Γενικού Προξενείου στη Μόσχα, ως personae non grata.Δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνικής διπλωματικής και προξενικής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, διακρινόμενα για τον επαγγελματισμό τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συμβάσεων της Βιέννης για τις Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις.Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.Eξυπακούεται ότι η Πρεσβεία στη Μόσχα, καθώς και οι Προξενικές Αρχές στη Ρωσία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα στη διάθεση τους προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».Υπενθυμίζεται ότι λίγο διάστημα μετά τη ρωσική εισβολή, σειρά χωρών της Δύσης είχαν προχωρήσει στην απέλαση δεκάδων Ρώσων διπλωματών.Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Επίθεση κατά της Ελλάδας για την απέλαση Ρώσων διπλωματών είχε εξαπολύσει, τον Απρίλιο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.Μέσω του λογαριασμού της στο Telegram, η Ζαχάροβα συνέδεσε την απέλαση των διπλωματών με την επίσκεψη της Αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ στην Ελλάδα την ίδια περίοδο. Στις 6 Απριλίου, το υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι 12 μέλη διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Ρωσίας στην Ελλάδα απελαύνονται και χαρακτηρίζονται ως personae non gratae στην Ελλάδα.Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ έκανε λόγο και για τις σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «το ελληνικό κράτος, που δημιουργήθηκε χάρη στη βοήθεια της Ρωσίας με πρώτο ηγέτη τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας έμεινε ουσιαστικά χωρίς διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα μας».«Και αυτό παρά το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την πίστη με τους Έλληνες, κληρονομούμε την ίδια παράδοση και γενικά δεν αρνηθήκαμε ποτέ να βοηθήσουμε τους Έλληνες φίλους μας», τόνισε, υπενθυμίζοντας την περσινή βοήθεια στην κατάσβεση των φωτιών.Μάλιστα, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι ενέργειες όπως η απέλαση των Ρώσων διπλωματών για λόγους ευρωατλαντικής αλληλεγγύης διαγράφουν το κοινό παρελθόν των δύο λαών. «Δεν είναι καν κακό που η ευρωατλαντική αλληλεγγύη διαγράφει το παρελθόν, τελικά το ποιον τιμά κανείς είναι κυρίαρχη επιλογή του έθνους. Είναι κακό που στερεί από τους ανθρώπους και τους λαούς το μέλλον, την ανεξαρτησία και το δικαίωμα σε αυτήν την κυρίαρχη επιλογή», είχε σημειώσει.