Κρίση στην Ουκρανία: «Να μας πουν πότε είναι οι επερχόμενες εισβολές μας, θέλω να κλείσω τις διακοπές μου» λέει η Μαρία Ζαχάροβα

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί το Πρόγραμμα XR Cosmos και εισάγει ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης με τη χρήση της εκτεταμένης πραγματικότητας





Σε ακόμα μία αιχμηρή ανάρτηση κατά αμερικανικών και βρετανικών ΜΜΕ προχώρησε σήμερα μέσω Telegram η, κατηγορώντας τα για παραπληροφόρηση σχετικά με τηνΕιδικότερα, σύμφωνα με το, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στράφηκε ενάντια στοκαι με ειρωνικό ύφος έγραψε σήμερα τα εξής: «Θα ήθελα να ζητήσω από τα αμερικανικά και βρετανικά μέσα παραπληροφόρησης Bloomberg, The New York Times και The Sun να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας μέσα στην χρονιά. Θα ήθελα να σχεδιάσω τις διακοπές μου».Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσίδα διπλωμάτης έγραψε εχθές στο Telegram πως ηπρόκειται να γραφτεί στην ιστορία ως η μέρα που απέτυχε η πολεμική προπαγάνδα της Δύσης, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα δυτικών μέσων που έκαναν λόγο τα προηγούμενα 24ωρα για επικείμενη εισβολή της Ρωσίας στην, τοποθετώντας την μάλιστα χρονικά μέχρι σήμερα, 16 Φεβρουαρίου.