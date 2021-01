Ο πόλεμος των πλωτών drones έρχεται στην Ανατολική Μεσόγειο

Κινέζοι αξιωματούχοι εξετάζουν αγνώστου ταυτότητας κατασκοπευτικό drone που έπεσε στην Καμπότζη.

Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι βρισκόταν στη. Αν και πλούσια, ισχυρή ναυτική δύναμη και σημαντικό εμπορικό κέντρο, η πόλη βρισκόταν σε δεινή θέση. Το ναυτικό της είχε δεχτεί απανωτά πλήγματα από τηνκαι η απειλή ήταν διάχυτη. Οεπηρεασμένος από τον κίνδυνο που ελλόχευε, σχεδίασε στα σημειωματάριά του μία υποβρύχια καταδυτική συσκευή. Για την ακρίβεια ήταν ένα υποβρυχίο και ένα ρομπότ. Αν είχε σκεφτεί να τις συνδυάσει θα είχε δημιουργήσε, ή αλλιώς έναΑντ’ αυτού, ο κόσμος έπρεπε να περιμένει άλλα πεντακόσια χρόνια. Πλέον, τα πλωτά drones είναι γεγονός και άτομα εξειδεικευμένα στην επιστήμη του πολέμου τονίζουν ότι είναι ιδανικά για θάλασσες, όπως το. Ειδικά τη στιγμή πουΤο πλήθοςμε την ειδικήτους μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν ιδανικές βάσεις γι’ αυτά, προσφέροντας έναειδικά στον χώρο του Αιγαίου.Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τα μητα γνωστά μας, σε ολοένα και πιο σημαντικό οπλικό σύστημα για όλους τους στρατούς. Εδώ και χρόνια, τηλεχειριζόμενα αεροχήματα αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε επιχειρήσει εστιασμένου βομβαρδισμού σταθερών, αλλά και κινούμενων στόχων. Είναι κοινός τόπος, μάλιστα, ότι η έκβαση του πρόσφατου πολέμου στοκρίθηκε από την δράση των τουρκικώνΗ αποτελεσματικότητα τωνσε επιχειρήσειςσε συνδυασμό με το γεγονός ότικι ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ηωθεί τα κράτη να εισέλθουν δυναμικά σε αυτόν τον τομέα.Τα μεγάλα και τεχνολογικά προηγμένα έχουν αναπτύξει δική τους βιομηχανία και δικές τους εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του θεάτρου επιχειρήσεων, στο οποίο θα κληθούν τα drones να δράσουν.Η τάση επέκτασης της χρήσης των drones έχει δημιουργήσει μία εξαιρετικά δυναμική ειδική αγορά στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας. Μεγάλες δυνάμεις, αλλά και μικρά κράτη με ανεπτυγμένες πολεμικές δυνατότητες, όπως το Ισραήλ, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν κομμάτι αυτής της αγοράς, που συνεχώς διευρύνεται.Ωστόσο, στηνο ουρανός δεν είναι το όριο (κατά την γνωστή αμερικανική φράση the sky is the limit), καθώς πλέον αρχίζουν να εισέρχονται δυναμικά και στη θάλασσα. Πρόκειται γιαΤαάλλωστε, ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για τη θαλάσσια επιστήμη, την εξερεύνηση και την εργασία σε μεγάλα βάθη εδώ και 30 χρόνια.Όροι όπωςκαιπεριγράφουν τύπους. Ωστόσο, τοΤοέχει κατασκευάσει πάνω απόεπίσης έχουν κατασκευάσειικανά να φέρουν οπλισμό.Δύο χρόνια νωρίτερα,για τη δημιουργία ενόςΈνα μήνα νωρίτερα, μια ομάδα Ινδονήσιων ψαράδων βρήκε ένακοντά στο νησίτης χώρας τους. Είναι το τέταρτο που εντοπίζεται στα νερά τηςτα τελευταία δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κατασκευή και χρήση τους από τοΟιέχουν κατασκευάσει το υποβρύχιο, με κωδική ονομασίατο οποίο έχει τη δυνατότητα να βουτήξει σε 6.000 μέτρα και προορίζεται για έρευνα. Έχει μήκος 6,5 μέτρων, διάμετρο 1 μέτρου, βάρος 3,7 τόνων και μέγιστη εμβέλεια 50 χλμ. Προφανώς, στο ρωσικό οπλοστάσιο υπάρχουν καιdrones με σημαντικές επιθετικές ικανότητες.Τα μη επανδρωμένα πλωτά ανοίγουν νέους ορίζοντες στις ναυτικές επιχειρήσεις, αφού μπορούν καταλλήλως καμουφλαρισμένα νααλλά και σε. Με την πάροδο του χρόνου, άλλωστε, βελτιώνουν τις δυνατότητές τους σε όλα τα επίπεδα.Τοπιστεύει ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, τακάθε είδους,θα κατακλύσουν τα πιθανά θέατρα συγκρούσεων.Τα, μάλιστα, θα κληθούν να εντοπίζουνα, κάνοντας ίσως πιο αποτελεσματικά την αποστολή των. Αναμένεται, μάλιστα, να εξελίξουν και τις παραδοσιακές μεθόδους εντοπισμού που είναι τοκαι. Θα εντοπίζουνκαιέχει βιώσει από πρώτο χέρι τις δυνατότητες καικαιέχουν στρέψει εναντίον της οι σιίτες αντάρτες. Τοκαι άλλες μοναρχίες υποστηρίζουν τον πρόεδρο της. Το κίνημα τωνδημιουργήθηκε στην δεκαετία του 1990 από τον, μέλος της σιιτικής μειονότητας) της, η οποία αριθμεί περίπου το 1/3 του πληθυσμού της χώρας.σκοτώθηκε από στρατιώτες το 2004 και τα ηνία της οργάνωσης έχει αναλάβει πλέον ο αδερφός του,. Αρχικά, οιμετέτρεψαν μικρά αλιευτικά σε όπλα, ώστε να μπορούν να πλήξουν πλοία. Όχι μόνο ενέτειναν τις επιθέσεις αυτού του τύπου, επεκτείνοντάς τες και στηνΤα πλοία τηςέχουν δεχτεί αρκετές επιθέσεις απόμεΗ συνήθης τακτική είναι πολλά από αυτά. Με τον τρόπο αυτό τα πλοία δυσκολεύονται να εντοπίσουν την απειλή. Ειδικά από τη στιγμή που μόνο ένα από ταΈτσι, ακόμα και αν προλάβουν να εξουδετερώσουν κάποια δεν γνωρίζουν αν έχουν εξουδετερώσει και αυτό που θα καταφέρει το καίριο πλήγμα.Σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την ασύμετρη αυτή απειλή, ηκαι οι σύμμαχοί της έχουν καταστρέψειπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ωςστο λιμάνι τουμε αεροπορικές επιθέσεις, αλλά και σεστην περιοχή.