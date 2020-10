Σε αναστολή αστυνομικός επειδή είπε «Τραμπ 2020» από τα μεγάφωνα του περιπολικού! (βίντεο)

ένα άτομο που καταγράφει το περιστατικό ζητάει από τον αστυνομικό αν έχει τα «κότσια» να το ξαναπεί και ο ένστολος δεν του χαλάει….χατίρι, λέει «Τραμπ 2020» με το άτομο που καταγράφει να βρίζει τον αστυνομικό και να τον αποκαλεί φασίστα.

We are aware of this video and it is under investigation by our Brooklyn South Investigation Unit.



Police officers must remain apolitical. https://t.co/a3XyWCNceb — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 25, 2020

Ο Επίτροπος της NYPD Ντέρμοτ Σέα σχολίασε επίσης το θέμα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εκατό τοις εκατό απαράδεκτο».

Let me be clear: ANY NYPD Officer pushing ANY political agenda while on duty will face consequences. We will act fast here, and this will not be tolerated. https://t.co/c2cXwL2wUx — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 25, 2020

How the NYPD rolling up in Black communities these days (on my block): “Trump 2020. Put it on YouTube. Put it on Facebook...”

Aight MFers... it’s on TWITTER TOO! BI-DEN! 👋🏿😂#Vote #nypdfinest #bidenharris2020 pic.twitter.com/hmXdY8ivbM — Brandon K Hines (@thumpio) October 25, 2020

Έναςτης Νέας Υόρκης στις, τέθηκεμετά απόπου κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο το βράδυ, που του έδειχνε να χρησιμοποιεί το μεγάφωνο του περιπολικού για να πει «Ο επίσημος λογαριασμός τουστο Twitter μοιράστηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε για το περιστατικό και είπε ότι η Μονάδα Ερευνών του Μπρούκλιν ερευνά το θέμα. Στο βίντεο«Η επιβολή του νόμου πρέπει να πολιτικοποιείται, είναι ουσιαστικό στον ρόλο μας να εξυπηρετούμε ΟΛΟΥΣ τους Νεοϋορκέζους ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις», ανέφερε ο Σέα στο Twitter.Σχόλιο επι του θέματος έκανε και ο"Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: Οποιοσδήποτε αξιωματικός της NYPD ωθεί ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ πολιτική ατζέντα ενώ βρίσκεται σε υπηρεσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες", δήλωσε ο δήμαρχος. "Θα δράσουμε γρήγορα εδώ, και αυτό δεν θα γίνει ανεκτό".Το NYPD News ανακοίνωσε την Κυριακή το απόγευμα ότι, ενώ τελεί υπό έρευνα.στο διαδίκτυο σχετικά με το ίδιο φαινόμενο από το Σάββατο το βράδυ.