Η σιωπηλή ηπατική νόσος που έχει 1 στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών
Νέα ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι 1 στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών έχει αδιάγνωστη ηπατική ίνωση - Παχυσαρκία, διαβήτης και αλκοόλ οι βασικοί παράγοντες κινδύνου
Περίπου ένας στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών ενδέχεται να έχει αδιάγνωστη χρόνια ηπατική νόσο με ίνωση, σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet, αναδεικνύοντας το εύρος μίας σιωπηλής αλλά υποτιμημένης απειλής για τη δημόσια υγεία.
Η πολυκεντρική μελέτη LiverScreen, με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι το 4,6% εμφάνιζε ευρήματα συμβατά με πιθανή αδιάγνωστη ίνωση, ενώ σε τουλάχιστον 1,6% επιβεβαιώθηκε χρόνια ηπατική νόσος με ίνωση.
Τα ευρήματα της έρευνας αναλύουν η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Θεραπευτικής–Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, βιολόγος, και ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας και πρώην πρύτανης του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισημαίνοντας ότι η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η σημαντική κατανάλωση αλκοόλ αναδεικνύονται στους βασικούς παράγοντες κινδύνου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αυξημένη σκληρότητα ήπατος καταγράφηκε μόλις στο 1,3% όσων δεν είχαν μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, αλλά αυξανόταν προοδευτικά στο 2,2%, 5,2%, 9,4% και 20,7% όταν συνυπήρχαν ένας, δύο, τρεις ή τέσσερις παράγοντες αντίστοιχα. Όταν μάλιστα προστίθετο σημαντική κατανάλωση αλκοόλ, το ποσοστό έφτανε έως και το 37,1%.
Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι η ηπατική ίνωση δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το αλκοόλ, αλλά και με το συνολικό μεταβολικό φορτίο του οργανισμού, που περιλαμβάνει αυξημένο σωματικό βάρος, διαβήτη, υπέρταση και διαταραχές λιπιδίων.
Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται και το εύρημα ότι στο 93% των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων η αιτία ήταν η στεατωτική νόσος του ήπατος, η μορφή ηπατικής βλάβης που συνδέεται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την καθιστική ζωή, την παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές.
Η μελέτη αναδεικνύει παράλληλα τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και την ανάγκη επιβεβαίωσης των αρχικών ευρημάτων, καθώς σχεδόν οι μισοί από όσους είχαν αρχικά αυξημένη σκληρότητα ήπατος εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές στην επανεκτίμηση από ειδικό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έγκαιρη ανίχνευση της ίνωσης μπορεί να επιτρέψει παρεμβάσεις πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε κίρρωση, ιδιαίτερα καθώς βασικοί παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η κατανάλωση αλκοόλ, είναι τροποποιήσιμοι.
Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η ηπατική ίνωση δεν αφορά λίγους ούτε αποτελεί ένα σπάνιο ηπατολογικό πρόβλημα. Αντίθετα, πρόκειται για μια συχνή, σιωπηλή και σε μεγάλο βαθμό προλήψιμη κατάσταση, που συνδέεται άμεσα με τις πιο κοινές διαταραχές της σύγχρονης ζωής και αναδεικνύεται πλέον σε ζήτημα δημόσιας υγείας.
Πηγή: ygeiamou.gr
