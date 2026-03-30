Τεχνολογία Piezo: Πώς αλλάζει τα δεδομένα στη ρινοπλαστική

- Διόρθωση ρινικής καμπούρας

Διόρθωση ρινικής καμπούρας - Στένωση της φαρδιάς ρινικής ράχης

Στένωση της φαρδιάς ρινικής ράχης - Ευθυγράμμιση των ρινικών οστών σε περιπτώσεις ασυμμετρίας

Ευθυγράμμιση των ρινικών οστών σε περιπτώσεις ασυμμετρίας - Αποκατάσταση παραμορφώσεων μετά από τραυματισμούς

Αποκατάσταση παραμορφώσεων μετά από τραυματισμούς - Συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής

«Η μειωμένη επιβάρυνση των γύρω ιστών μπορεί να συμβάλλει σε πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία, με λιγότερες εκχυμώσεις και ταχύτερη υποχώρηση του οιδήματος. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης εξαρτάται κυρίως από τη σωστή χειρουργική τεχνική και την εμπειρία του χειρουργού», τονίζει.Η τεχνολογία Piezo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις ρινοπλαστικής όπου απαιτείται παρέμβαση στα οστικά τμήματα της μύτης. Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής εξαρτάται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μύτης και από τον συνολικό χειρουργικό σχεδιασμό.Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί περιλαμβάνουν:«Σε πολλές περιπτώσεις, η ρινοπλαστική δεν αφορά μόνο την αισθητική βελτίωση της μύτης, αλλά και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ρινικής αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, η χειρουργική προσέγγιση συχνά συνδυάζει τεχνικές λειτουργικής και αισθητικής ρινοπλαστικής», σημειώνει.«Η μετεγχειρητική πορεία μετά από ρινοπλαστική με τεχνολογία Piezo είναι κατά κανόνα ομαλή. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει ήπιο οίδημα και μικρές εκχυμώσεις στην περιοχή των ματιών και της μύτης, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μέσα στις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες.Η βελτίωση της εμφάνισης της μύτης γίνεται αντιληπτή άμεσα και ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς υποχωρεί το μετεγχειρητικό οίδημα και προχωρά η διαδικασία επούλωσης των ιστών. Η πλήρης σταθεροποίηση του αποτελέσματος μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες, καθώς η μύτη αποτελεί ανατομική δομή με πολύπλοκη ανατομία και ευαίσθητους ιστούς.Η συμμόρφωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρουργού αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα για την ομαλή αποκατάσταση και τη διατήρηση του τελικού αποτελέσματος», διευκρινίζει.«Η ρινοπλαστική με τεχνολογία Piezo αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη ρινοχειρουργική. Η χρήση υπερηχητικών εργαλείων επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στη διαμόρφωση των οστικών δομών της μύτης και περιορίζει τον τραυματισμό των παρακείμενων ιστών.Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της χειρουργικής διαδικασίας και μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Ωστόσο, η επιτυχία της επέμβασης εξακολουθεί να βασίζεται στη σωστή διάγνωση, στον προσεκτικό χειρουργικό σχεδιασμό και στην εμπειρία του χειρουργού.Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περιστατικού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη ενός λειτουργικού και αισθητικά αρμονικού αποτελέσματος», καταλήγει η κ. Μάντζαρη.