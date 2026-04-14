Τα επεισόδια άπνοιας στον ύπνο συνδέονται με 71% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος
Τα επεισόδια άπνοιας στον ύπνο συνδέονται με 71% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος
Ροχαλητό, λαχάνιασμα και επεισόδια άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για την καρδιά
Η αποφρακτική υπνική άπνοια, μια συχνή αλλά συχνά αδιάγνωστη διαταραχή, συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων και θανάτου, δείχνει νέα μελέτη από το Imperial College Health Partners, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με την πάθηση είχαν κατά 71% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακό επεισόδιο ή να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία.
Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι ο πιο κοινός τύπος άπνοιας και προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) αναφέρει ότι τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν δυνατό ροχαλητό, επεισόδια διακοπής και επανέναρξης της αναπνοής, ήχους πνιγμού ή λαχανιάσματος κατά τον ύπνο, αλλά και έντονη κόπωση μέσα στην ημέρα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία 20.300 ενηλίκων με αποφρακτική υπνική άπνοια στη βορειοδυτική περιοχή του Λονδίνου και συνέκριναν την πορεία τους με 97.412 άτομα χωρίς τη διαταραχή. Σε διάστημα τεσσάρων ετών, περίπου το 26% των ατόμων υπέστη καρδιαγγειακό επεισόδιο ή πέθανε, έναντι 17,5% στην ομάδα ελέγχου. Ακόμη και μετά τη στάθμιση παραγόντων όπως το κάπνισμα και άλλα προβλήματα υγείας, ο κίνδυνος παρέμεινε σαφώς αυξημένος (71%).
Επίσης, η ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα με τη διαταραχή είχαν συχνότερα και άλλα προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, οστεοαρθρίτιδα και άγχος.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το υπερβολικό βάρος αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για αποφρακτική υπνική άπνοια. Όταν υπάρχει αυξημένος λιπώδης ιστός γύρω από τον λαιμό, οι αεραγωγοί στενεύουν και είναι πιο εύκολο να καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Αυτό εξηγεί γιατί η απώλεια βάρους και η διαχείριση της παχυσαρκίας θεωρούνται βασικά βήματα στην αντιμετώπιση της πάθησης.
Η διαταραχή συχνά περνά απαρατήρητη, επειδή τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται τη νύχτα. Το NHS συμβουλεύει όσους υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν άπνοια ύπνου να ζητήσουν από κάποιον να παρατηρήσει αν ροχαλίζουν έντονα, αν σταματά η αναπνοή τους ή αν κάνουν ήχους πνιγμού και λαχανιάσματος.
Η ημερήσια υπνηλία, η δυσκολία συγκέντρωσης, οι πονοκέφαλοι το πρωί και οι μεταπτώσεις στη διάθεση αποτελούν εξίσου συχνές ενδείξεις.
Η βασική θεραπεία για τα πιο σοβαρά περιστατικά είναι η συσκευή CPAP, δηλαδή μια μάσκα που διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς κατά τον ύπνο. Παράλληλα, οι γιατροί συστήνουν απώλεια βάρους, τακτική άσκηση, αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος, σταθερό ωράριο κατάκλισης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα να κοιμούνται στο πλάι.
Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι ο πιο κοινός τύπος άπνοιας και προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) αναφέρει ότι τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν δυνατό ροχαλητό, επεισόδια διακοπής και επανέναρξης της αναπνοής, ήχους πνιγμού ή λαχανιάσματος κατά τον ύπνο, αλλά και έντονη κόπωση μέσα στην ημέρα.
Τι έδειξε η μελέτη
Οι ερευνητές ανέλυσαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία 20.300 ενηλίκων με αποφρακτική υπνική άπνοια στη βορειοδυτική περιοχή του Λονδίνου και συνέκριναν την πορεία τους με 97.412 άτομα χωρίς τη διαταραχή. Σε διάστημα τεσσάρων ετών, περίπου το 26% των ατόμων υπέστη καρδιαγγειακό επεισόδιο ή πέθανε, έναντι 17,5% στην ομάδα ελέγχου. Ακόμη και μετά τη στάθμιση παραγόντων όπως το κάπνισμα και άλλα προβλήματα υγείας, ο κίνδυνος παρέμεινε σαφώς αυξημένος (71%).
Επίσης, η ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα με τη διαταραχή είχαν συχνότερα και άλλα προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, οστεοαρθρίτιδα και άγχος.
Η παχυσαρκία στο επίκεντρο
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το υπερβολικό βάρος αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για αποφρακτική υπνική άπνοια. Όταν υπάρχει αυξημένος λιπώδης ιστός γύρω από τον λαιμό, οι αεραγωγοί στενεύουν και είναι πιο εύκολο να καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Αυτό εξηγεί γιατί η απώλεια βάρους και η διαχείριση της παχυσαρκίας θεωρούνται βασικά βήματα στην αντιμετώπιση της πάθησης.
Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
Η διαταραχή συχνά περνά απαρατήρητη, επειδή τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται τη νύχτα. Το NHS συμβουλεύει όσους υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν άπνοια ύπνου να ζητήσουν από κάποιον να παρατηρήσει αν ροχαλίζουν έντονα, αν σταματά η αναπνοή τους ή αν κάνουν ήχους πνιγμού και λαχανιάσματος.
Η ημερήσια υπνηλία, η δυσκολία συγκέντρωσης, οι πονοκέφαλοι το πρωί και οι μεταπτώσεις στη διάθεση αποτελούν εξίσου συχνές ενδείξεις.
Η βασική θεραπεία για τα πιο σοβαρά περιστατικά είναι η συσκευή CPAP, δηλαδή μια μάσκα που διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς κατά τον ύπνο. Παράλληλα, οι γιατροί συστήνουν απώλεια βάρους, τακτική άσκηση, αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος, σταθερό ωράριο κατάκλισης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα να κοιμούνται στο πλάι.
Συμπέρασμα
Η παρούσα μελέτη δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η αποφρακτική υπνική άπνοια προκαλεί άμεσα τα καρδιαγγειακά επεισόδια, όμως ενισχύει την εικόνα ότι η διαταραχή συνδέεται στενά με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Και επειδή πρόκειται για ένα πρόβλημα που συχνά παραμένει αδιάγνωστο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι συμπτώματα όπως το δυνατό ροχαλητό και η επίμονη υπνηλία δεν πρέπει να θεωρούνται αθώα.
