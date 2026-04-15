Αδιόρατα σημάδια άνοιας που μπορεί να εμφανιστούν από τα 30 – Έρευνα αποκαλύπτει
Πολύ πριν εμφανιστούν προβλήματα μνήμης, στον εγκέφαλο έχουν ήδη ξεκινήσει να σημειώνονται ανεπαίσθητες αλλαγές που περνούν απαρατήρητες - Νέα έρευνα «φωτίζει» τα πρώτα βήματα της νόσου Αλτσχάιμερ
Η νόσος Αλτσχάιμερ θεωρείται ευρέως μια πάθηση που προσβάλλει αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Ωστόσο, όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι πρώτες αλλαγές που συνδέονται με τη νόσο μπορεί να ξεκινούν ακόμη και από την ηλικία των 30 ετών.
Στο επίκεντρο αυτής της ανακάλυψης βρίσκεται μια μικρή, ελάχιστα γνωστή περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται locus coeruleus, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου.
Πρώιμες αλλαγές στα βάθη του εγκεφάλουΈνα από τα πρώτα βιολογικά σημάδια που συνδέονται με την νόσο Αλτσχάιμερ είναι η συσσώρευση μιας ανώμαλης μορφής πρωτεΐνης γνωστής ως tau. Αυτή η πρωτεΐνη αρχίζει να σχηματίζει συσσωματώματα στον εγκέφαλο, διαταράσσοντας τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων.
Οι αλλαγές της tau συχνά ξεκινούν στον locus coeruleus, μια μικροσκοπική δομή που βρίσκεται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο. Παρά το μέγεθός της, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, καθώς ρυθμίζει βασικές λειτουργίες όπως ο ύπνος, η προσοχή, η εγρήγορση, η μάθηση, ακόμη και πτυχές της ανοσολογικής απόκρισης.
Αν και η παρουσία των συσσωματωμάτων tau δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα αναπτύξει τη νόσο, η πρώιμη εμφάνισή τους σε αυτή την περιοχή έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να θεωρούν τον locus coeruleus ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
Ο locus coeruleus παράγει το μεγαλύτερο μέρος της νορεπινεφρίνης του εγκεφάλου, μιας χημικής ουσίας που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη γνωστική λειτουργία και στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Η βλάβη σε αυτή την περιοχή, η οποία μπορεί να ξεκινήσει κατά τη μέση ηλικία, έχει συνδεθεί με την εξασθένιση της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας.
Η έρευνα υποδηλώνει ότι η συσσώρευση της πρωτεΐνης tau, η απώλεια νευρικών κυττάρων και η μειωμένη δραστηριότητα στον locus coeruleus μπορούν να προηγηθούν -άρα και να προβλέψουν- την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ.
Αυτό έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να εξετάσουν εάν η προστασία αυτής της περιοχής θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση της συνολικής υγείας του εγκεφάλου και, ενδεχομένως, να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την εξέλιξη της νόσου.
Μια πολλά υποσχόμενη μέθοδοςΈνας αναδυόμενος τομέας έρευνας επικεντρώνεται στη διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ήδη για τη θεραπεία παθήσεων όπως η επιληψία, η κατάθλιψη και οι ημικρανίες.
Το πνευμονογαστρικό νεύρο λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και των κύριων οργάνων, βοηθώντας στη ρύθμιση ζωτικών σωματικών λειτουργιών. Έχει αποδειχθεί ότι η διέγερση αυτού του νεύρου επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας κυρίως τα επίπεδα της νορεπινεφρίνης.
Επειδή τα άτομα με τη νόσο Αλτσχάιμερ τείνουν να έχουν μειωμένα επίπεδα αυτής της χημικής ουσίας, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου θα μπορούσε να βοηθήσει στη στήριξη της γνωστικής λειτουργίας, ενισχύοντας έμμεσα τη δραστηριότητα του locus coeruleus.
Ρυθμίζοντας την εγκεφαλική δραστηριότηταΑν και οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τον ακριβή τρόπο λειτουργίας της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου, μια κυρίαρχη θεωρία είναι ότι βοηθά στη ρύθμιση της δραστηριότητας των νευρώνων στο locus coeruleus. Η υπερβολική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο άγχος ή ανησυχία, ενώ η ανεπαρκής δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στην κατάθλιψη ή σε προβλήματα μνήμης. Η διέγερσή του φαίνεται να βοηθά στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας, εξασφαλίζοντας ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο.
Ελπιδοφόρα στοιχεία για γνωστικά οφέληΟι προκαταρκτικές έρευνες παρουσιάζουν ενθαρρυντικά σημάδια. Ορισμένες μελέτες διαπιστώνουν ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου μπορεί να επιβραδύνει τη φθορά της μνήμης -ή ακόμη και να βελτιώσει τη γνωστική απόδοση- σε άτομα με ήπια γνωστική δυσλειτουργία ή νόσο Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο.
Σε μία κλινική δοκιμή, οι συμμετέχοντες που έλαβαν τακτική διέγερση για αρκετούς μήνες παρουσίασαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη μνήμη και τη συνολική γνωστική λειτουργία. Ακόμη και μεμονωμένες συνεδρίες έχουν συνδεθεί με βελτιώσεις της βραχυπρόθεσμης μνήμης τόσο σε ηλικιωμένους, όσο και σε νεότερους ενήλικες.
Η έρευνα συνεχίζεται και αποκαλύπτει σταδιακά ότι η νόσος Αλτσχάιμερ δεν είναι μια πάθηση που εμφανίζεται ξαφνικά στην τρίτη ηλικία, αλλά μια μακρά διαδικασία, που ξεκινά πολύ νωρίτερα στη ζωή. Εντοπίζοντας αυτές τις πρώιμες αλλαγές, οι ερευνητές ελπίζουν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και την καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης.
Πηγή: ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
