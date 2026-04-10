Αλλεργίες το Πάσχα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

1. Αλλεργική ρινίτιδα & άνοιξη

Η περίοδος του Πάσχα συμπίπτει με την κορύφωση της γύρης (κυρίως αγρωστώδη, περδικάκι).

Συμπτώματα:

• Φτέρνισμα, καταρροή

• Ρινική συμφόρηση (μπούκωμα)

• Κνησμός σε μάτια/μύτη

Τι να προσέξετε:

• Αποφύγετε εξωτερικούς χώρους με έντονη γύρη (π.χ. εξοχή με αέρα)

• Κλείνετε παράθυρα τις ώρες αιχμής (πρωί–μεσημέρι) και στο αυτοκίνητο χρησιμιοποιείστε κλιματισμό.

• Πλύσιμο μαλλιών μετά από έκθεση

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος;

Τα εντόσθια [ήπαρ(συκώτι), έντερο, νεφρά] περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις του a-gal σε σχέση με το μυϊκό κρέας με συνέπεια τη μεγαλύτερη πιθανότητα αντίδρασης.

Ιδιαιτερότητα που μπερδεύει:

• Τα συμπτώματα εμφανίζονται 3–6 ώρες μετά την κατανάλωση (όχι άμεσα)

• Μπορεί να περιλαμβάνουν: κνίδωση, κοιλιακό άλγος, έως και αναφυλαξία

Πρακτικό tip για ασθενείς:

• Αποφύγετε πλήρως κοκορέτσι & μαγειρίτσα αν υπάρχει υποψία/διάγνωση

• Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας αδρεναλίνη (ατοενιεμένη ή ενδορινική)

• Προσοχή σε «κρυφά» αλλεργιογόνα (π.χ. επάλειψη με αυγό σε αρτοσκευάσματα)

3. Καπνός & ψήσιμο (σούβλα)

Η παραδοσιακή προετοιμασία με κάρβουνα μπορεί να επιδεινώσει:

• Άσθμα

• Χρόνια ρινίτιδα

Μηχανισμός:

Ο καπνός δρα ως ερεθιστικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο και φλεγμονή.

Συστάσεις :

: • Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση κοντά στη σούβλα

• Χρήση προληπτικής αγωγής (όπου ενδείκνυται)

4. Επαφή με ζώα στην εξοχή

Κατά τις πασχαλινές αποδράσεις αυξάνεται η έκθεση σε:

• Γάτες, σκύλους

• Αγροτικά ζώα

Σε ευαισθητοποιημένα άτομα μπορεί να προκληθούν:

• Ρινίτιδα

• Επιπεφυκίτιδα

• Άσθμα

• Κνίδωση εξ’απαφής

Το Πάσχα συνδυάζει παραδοσιακά φαγητά, υπαίθριες δραστηριότητες και ανοιξιάτικη ανθοφορία. Για άτομα με αλλεργίες, αυτή η περίοδος μπορεί να συνοδεύεται από έξαρση συμπτωμάτων. Ακολουθεί μια σύντομη και πρακτική επισκόπηση.Το πασχαλινό μενού περιλαμβάνει τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις.Συχνά αλλεργιογόνα:• Αυγό (κόκκινα αυγά, τσουρέκι)• Γάλα/βούτυρο (τσουρέκι, γλυκά)• Ξηροί καρποί (σε γλυκά)Αξίζει να σημειωθεί -αν και σπάνια- την αλλεργία στο κόκκινο κρέας που ουσιαστικά οι ασθενείς έχουν αλλεργία στον υδατάνθρακα “galactose-α-1,3-galactose (a-gal)”. Αυτό έχει μεγάλη σημασία το Πάσχα λόγω κατανάλωσης εντοσθίων (κοκορέτσι, μαγειρίτσα κτλ).