Αλλεργίες το Πάσχα: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Ο αλλεργιολόγος Νικόλαος Γκαβογιαννάκης περιγράφει τι πρέπει να προσέχουμε και τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις αλλεργίες
Το Πάσχα συνδυάζει παραδοσιακά φαγητά, υπαίθριες δραστηριότητες και ανοιξιάτικη ανθοφορία. Για άτομα με αλλεργίες, αυτή η περίοδος μπορεί να συνοδεύεται από έξαρση συμπτωμάτων. Ακολουθεί μια σύντομη και πρακτική επισκόπηση.
- 1. Αλλεργική ρινίτιδα & άνοιξη
- Η περίοδος του Πάσχα συμπίπτει με την κορύφωση της γύρης (κυρίως αγρωστώδη, περδικάκι).
- Συμπτώματα:
- • Φτέρνισμα, καταρροή
- • Ρινική συμφόρηση (μπούκωμα)
- • Κνησμός σε μάτια/μύτη
- Τι να προσέξετε:
- • Αποφύγετε εξωτερικούς χώρους με έντονη γύρη (π.χ. εξοχή με αέρα)
- • Κλείνετε παράθυρα τις ώρες αιχμής (πρωί–μεσημέρι) και στο αυτοκίνητο χρησιμιοποιείστε κλιματισμό.
- • Πλύσιμο μαλλιών μετά από έκθεση
2. Τροφικές αλλεργίες στο πασχαλινό τραπέζι
Το πασχαλινό μενού περιλαμβάνει τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις.
Συχνά αλλεργιογόνα:
• Αυγό (κόκκινα αυγά, τσουρέκι)
• Γάλα/βούτυρο (τσουρέκι, γλυκά)
• Ξηροί καρποί (σε γλυκά)
Αξίζει να σημειωθεί -αν και σπάνια- την αλλεργία στο κόκκινο κρέας που ουσιαστικά οι ασθενείς έχουν αλλεργία στον υδατάνθρακα “galactose-α-1,3-galactose (a-gal)”. Αυτό έχει μεγάλη σημασία το Πάσχα λόγω κατανάλωσης εντοσθίων (κοκορέτσι, μαγειρίτσα κτλ).
- Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος;
- Τα εντόσθια [ήπαρ(συκώτι), έντερο, νεφρά] περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις του a-gal σε σχέση με το μυϊκό κρέας με συνέπεια τη μεγαλύτερη πιθανότητα αντίδρασης.
- Ιδιαιτερότητα που μπερδεύει:
- • Τα συμπτώματα εμφανίζονται 3–6 ώρες μετά την κατανάλωση (όχι άμεσα)
- • Μπορεί να περιλαμβάνουν: κνίδωση, κοιλιακό άλγος, έως και αναφυλαξία
- Πρακτικό tip για ασθενείς:
- • Αποφύγετε πλήρως κοκορέτσι & μαγειρίτσα αν υπάρχει υποψία/διάγνωση
- • Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας αδρεναλίνη (ατοενιεμένη ή ενδορινική)
- • Προσοχή σε «κρυφά» αλλεργιογόνα (π.χ. επάλειψη με αυγό σε αρτοσκευάσματα)
- 3. Καπνός & ψήσιμο (σούβλα)
- Η παραδοσιακή προετοιμασία με κάρβουνα μπορεί να επιδεινώσει:
- • Άσθμα
- • Χρόνια ρινίτιδα
- Μηχανισμός:
- Ο καπνός δρα ως ερεθιστικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο και φλεγμονή.
- Συστάσεις:
- • Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση κοντά στη σούβλα
- • Χρήση προληπτικής αγωγής (όπου ενδείκνυται)
- 4. Επαφή με ζώα στην εξοχή
- Κατά τις πασχαλινές αποδράσεις αυξάνεται η έκθεση σε:
- • Γάτες, σκύλους
- • Αγροτικά ζώα
- Σε ευαισθητοποιημένα άτομα μπορεί να προκληθούν:
- • Ρινίτιδα
- • Επιπεφυκίτιδα
- • Άσθμα
- • Κνίδωση εξ’απαφής
- Πρακτικές οδηγίες για ασθενείς
- • Συνεχίστε κανονικά την αντιαλλεργική αγωγή που σας έχει συστήσει ο αλλεργιολόγος σας.
- • Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα φάρμακα.
- • Διαβάζετε προσεκτικά τα τρόφιμα.
- • Ενημερώστε συγγενείς/οικογένεια για τυχόν σοβαρές αλλεργίες
- Το Πάσχα δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αλλεργικά προβλήματα — με σωστή πρόληψη και ενημέρωση, οι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν τις γιορτές με ασφάλεια.
Οι πληροφορίες του άρθρου βασίζονται στη σύγχρονη επιστημονική γνώση, ωστόσο παρέχονται για γενική ενημέρωση και δεν αντικαθιστούν την κλινική εκτίμηση και την εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα. Για οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.
* Ν.Α.Γκαβογιαννάκης MD,PhD
Στρατιωτικός Ιατρός | Αλλεργιολόγος παίδων/ενηλίκων
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμ. 401 ΓΣΝΑ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
